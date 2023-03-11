Трёхлетие пандемии: зачем мы терпели локдауны, самоизоляцию, QR-коды, маски 11 марта 2020 года ВОЗ объявила о всемирной эпидемии COVID-19. Эффективность последовавших карантинных мер до сих пор вызывает дискуссии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудник Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС РФ во время дезинфекции Ленинградского вокзала в период пандемии коронавируса COVID-19

Три года назад Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально объявила вспышку нового типа коронавируса COVID-19 пандемией. Глава ВОЗ Теодор Гебрейесус тогда заявил: в ближайшие дни и недели ожидается, что количество случаев заболевания, смертей и число затронутых стран увеличится. Фактически с того момента Россия погрузилась в непрерывную череду всё новых и новых ограничительных мер, которые одни позднее сочтут оправданными, а другие назовут не иначе как «санитарным концлагерем». Эффективны ли были те меры и рискует ли история повториться — разбирался NEWS.ru.

С чего начинались антиковидные ограничения

Одним из первых действий властей по реагированию на наступление коронавирусной инфекции стала отмена массовых мероприятий. Так, 16 марта 2020 года они были запрещены в Москве, Санкт-Петербурге, а затем и в остальных регионах. Например, в 2020 году в стране были отменены или перенесены парад на Красной площади 9 мая, голосование о поправках в Конституцию РФ, Петербургский международный экономический форум, чемпионат мира по хоккею с мячом, а также многие другие спортивные мероприятия, концерты, фестивали.

Вторым ударом стали ограничения в сфере образования. Уже 15 марта 2020 года Минпросвещения рекомендовало временно перейти школам на дистанционное обучение из-за пандемии. На аналогичную форму обучения перешли и университеты. Традиционные весенние каникулы для учащихся были продлены. При этом во всех регионах школьники и студенты вузов закончили учебный 2019/2020 год в дистанционном режиме. Экзамены, сессии сдавали онлайн. Дистанционно проводились даже празднования выпускных вечеров. 1 сентября 2020 года властями было принято решение возобновить очное обучение, однако подобные послабления продолжались недолго — уже спустя полтора месяца из-за очередной волны коронавирусной инфекции школы и высшие учебные заведения по всей стране вернули на дистант.

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Профилактические меры в школе в связи с ситуацией с коронавирусом

Педагог из Московской области Светлана Тихонова в разговоре с NEWS.ru вспоминает:

Это было страшно, непонятно, неудобно. Нас, учителей, буквально атаковали родители. Они обрывали телефоны и не понимали, как можно учиться в удаленном режиме. Мамы и папы старшеклассников просто сходили с ума. Помню, мне в трубку кричала одна мамочка: дескать, нам ЕГЭ сдавать, что за пандемию придумали?!

По ее словам, тогда же выяснилось, что в семьях с несколькими детьми элементарно не хватает компьютеров, да и сами педагоги не были готовы к такому развитию событий:

Я знаю коллег, которые именно тогда, в период пандемии приняли решение уволиться. Почему? Да потому, что начался какой-то ад и дурдом: никто ничего не понимал, это была какая-то ненормальная реальность.

Но дальше — больше. 11 марта 2020 года Россия временно ограничила авиационное сообщение с Германией, Испанией, Италией и Францией. 13 марта авиасообщение было прервано со всеми странами ЕС, Норвегией и Швейцарией. Исключения составляли рейсы из Москвы в столицы иностранных государств и обратно. 18 марта был введен временный запрет на въезд в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства. Вскоре 26 марта 2020 года Россия полностью прекратила регулярное авиасообщение с другими странами.

Руководитель одного из туристических агентств в Москве, пожелавший сохранить инкогнито, в беседе с NEWS.ru признался: именно тогда его бизнес фактически рухнул.

Мы собрались с коллегами и поняли, что работать в этих условиях невозможно. Конечно, мы рыпались еще какое-то время, но вскоре поняли, что это бесполезно: нас стали заваливать жалобами, судебными исками, претензиями. Бизнес я, как и многие мои знакомые в отрасли, потерял, — признался собеседник NEWS.ru.

Но на этом драконовские антиковидные ограничения не закончились.

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Обстановка в аэропорту Домодедово 6 апреля 2020 года во время режима самоизоляции

Зачем были нужны QR-коды

Под запрет попала и трудовая деятельность. С 30 марта по 11 мая 2020 года в России действовал режим нерабочих дней с сохранением заработной платы. В частности, в этот период было приостановлено функционирование значительной части экономики, за исключением непрерывных производств, торговли продуктами питания, аптек. При этом кафе и рестораны могли работать только навынос или с доставкой.

В дальнейшем подобный режим вводился еще дважды: 4–7 мая 2021 года и с 30 октября по 7 ноября 2021 года. Однако тогда власти регионов самостоятельно могли решать, какие из отраслей останавливать. В числе первых под раздачу попала работа сферы общественного питания в ночное время, что вызывало особое недовольство и критику со стороны общественности и представителей отрасли. Были введены отдельные ограничения на заполняемость кинотеатров, театров и концертных площадок.

Летом 2021 года в связи с подъемом заболеваемости тотальный локдаун устанавливали власти ряда регионов, в частности, Бурятии и Тувы.

Символом пандемии стало обязательное ношение защитных масок в общественных местах. Так, первыми масочный режим ввели власти Хабаровска. Позднее масочный режим появился в российской столице: за нарушение были установлены штрафы в размере 4–5 тысяч рублей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Контролер ГКУ «Организатор перевозок» выписывает штраф пассажиру без маски на станции метро

К 31 марта 2020 года власти подавляющего большинства российских субъектов приняли решение о введении на территории регионов режима самоизоляции для всех жителей. Например, в Москве покидать квартиру стало возможным только в отдельных случаях: для обращения за экстренной медпомощью, поездок на работу, посещения ближайших магазинов и аптек, выноса мусора. В начале апреля 2020 года мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон, который вводил штрафы за нарушение режима самоизоляции в размере до 5 тысяч рублей. Тогда же в столице и ряде других регионов действовали системы контроля выхода из дома с помощью QR-кодов.

Позднее, после массового появления вакцин против коронавирусной инфекции власти начали всячески стимулировать прививочную кампанию. Например, невакцинированных сотрудников отправляли на дистанционную работу, пожилых граждан обязывали находиться дома, в туристических регионах запрещалось заселять в гостиницы и санатории невакцинированных. В Москве разработанная система QR-кодов для допуска посетителей вводилась на период с 13 ноября 2020 года по 15 января 2021 года для всех организаций, работа которых связана с присутствием граждан, и с 28 июня по 19 июля 2021 года — для ресторанов и кафе. QR-коды требовались даже для посещения культурных мероприятий.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Введение QR-кодов вакцинации при посещении театров, кинотеатров и музеев в Москве

Были ли антиковидные меры избыточными

Многие до сих пор считают чрезмерной реакцию на появление нового и достаточно опасного, но не настолько летального (по сравнению с масштабом ограничений) вируса, утверждает в разговоре с NEWS.ru социолог Мария Филь.

Как показала практика, единственный способ победить новый вирус — выработка коллективного иммунитета, что в конце концов и произошло. Ковид, как и предсказывали специалисты, никуда не ушел и не собирается, просто он рутинизировался, стал чем-то вроде сезонного гриппа, — пояснила Филь.

По мнению эксперта Всероссийского союза пациентов Игоря Цикорина, возможно, именно сегодня, спустя три года после официального старта пандемии во всем мире следует провести аудит реализованных антиковидных мер.

Мы наблюдали самые разные варианты реагирования на этот форс-мажор. Был жесткий китайский вариант, когда для борьбы с пандемией привлекали даже военных, там оцепляли целые города. Был и шведский вариант — там пандемию, по сути, пытались не замечать. На мой взгляд, многие меры были избыточными, как, например, те же QR-коды. Из-за них российская экономика значительно просела, — признал Цикорин.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Коронавирусные ограничения в торговом центре в период пандемии

В тоже время, подчеркнул эксперт, отдельные меры показали свою эффективность и могут использоваться во время других вспышек вирусных заболеваний, например ношение медицинских масок и обработка рук антисептическими растворами.

На начальных этапах появления новой инфекции ограничения в большинстве стран были излишне жесткими, но выводы об этом сделать можно только постфактум, заявил NEWS.ru зампред думского комитета по охране здоровья кандидат медицинских наук Алексей Куринный. По его словам, последние данные свидетельствуют, что наименьшая избыточная смертность по итогам пандемии коронавируса отмечена в стране с самыми либеральными подходами к борьбе с этим заболеванием, в Швеции.

В настоящее время патогенные свойства вируса снизились, и он, как и предполагалось, фактически переходит в разряд ординарных респираторных инфекций. От появления новой опасной инфекции мир не застрахован, — указал Куринный.

Вместе с тем парламентарий признал, что стандартные варианты реагирования, система оказания медицинской помощи большому количеству граждан отработаны в большинстве стран, как и современные технологические решения, связанные с разработкой новых лекарств и медизделий.

Повторится ли карантин снова?

Таким образом, вопрос оправданности введения жестких ограничений из-за пандемии до сих пор остается дискуссионным. По мнению члена Союза педиатров России Дмитрия Малыха, три года назад мир столкнулся с вирусом, научных данных о котором было недостаточно и который отличался высокой заразностью и летальностью. Тогда, говорит доктор, стало быстро понятно, что для большого числа тяжелых больных требовались палаты интенсивной терапии.

Медицинские учреждения нуждались в большом количестве реанимационного, диагностического оборудования, огромных запасах средств индивидуальной защиты. Ни в одной стране мира нужной инфраструктуры не было. Поэтому на этом этапе введение жестких ограничительных мер было полностью оправдано. В противном случае системы здравоохранения в большинстве стран мира оказались бы обрушены. Это привело бы не только к еще большей избыточной смертности, но и могло спровоцировать социальные протесты, — заявил NEWS.ru Малых.

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Госпиталь для пациентов с коронавирусом в автомобильном торговом центре «Москва» на Каширском шоссе

Однако, продолжает он, с третьей волны коронавируса ограничительные меры могли быть более мягкими.

Но это понятно сейчас, когда мы имеем больше научных данных. Я думаю, что на тот момент принимаемые решения были верными. Потерянные деньги из-за спада экономики можно вернуть, в отличие от жизни человека, — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Однако ему оппонирует президент «Лиги защитников пациентов» Александр Саверский. Он убежден, что большая часть введенных ограничений «была медицинской, правовой и экономической ошибкой».

Смотрите сами: в 2014 году от пневмонии в России скончались 42 тысячи человек, а от ковида в 2020 году — 54 тысячи. Такая вот «пандемия», — заявил в беседе с NEWS.ru Саверский.

По его словам, вместе с соратниками он уже к 10 апреля 2020 года сумел собрать около 30 тысяч подписей под обращением к главе государства с просьбой отменить все антиковидные ограничения. Однако никакой реакции тогда не последовало.

Посмотрите на ту же Белоруссию: там все нормально, хотя вакцинации как таковой в стране не было, равно как и локдауна. Делайте выводы, — резюмировал Саверский.

Эксперт в сфере безопасности, офицер ФСБ в запасе Сергей Храпач в разговоре с NEWS.ru высказал мнение, что «контроль с помощью технических средств с минимальным субъектным участием человека — техническая база для пресловутого „цифрового концлагеря“, которая в будущем может быть использована в разных целях». Той же позиции придерживались звезды, активно выступавшие против вакцинации и QR-кодов — Мария Шукшина, Егор Бероев, Никита Джигурда и другие.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новые пандемии вполне могут повториться в недалеком будущем, прогнозирует российский вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. По его словам, противоэпидемические меры, скорее всего, будут вводиться и в дальнейшем.

Их жесткость зависит прежде всего от уровня смертности. Чем он выше — тем жестче принимаемые меры. Например, первоначальный, уханьский вариант коронавирусной инфекции принес много смертей. Надо признать, что Россия — далеко не лучшая страна в вопросе соблюдения ограничительных мер, мы же очень недисциплинированные, бесшабашные. Однако противоэпидемические меры оказывают позитивный эффект, это факт, — рассказал NEWS.ru Альтштейн.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Дезинфекция в подъезде жилого дома Москвы в рамках профилактики коронавируса

При этом он подчеркнул, что критика ограничительных мер «носит черный характер», поскольку антиковидные решения смогли уменьшить число умерших и заболевших. По его словам, «наши службы худо-бедно справились с задачей». При этом вирусолог напомнил, что пандемия не закончилась, а значит, и риски для жизни и здоровья сохраняются.