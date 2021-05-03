Майская облава: что надо знать об охоте на «безмасочников»

В московском транспорте до 10 мая резко усилили контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима. В метро и наземном транспорте количество проверяющих вырастет в 2,5 раза по сравнению с обычными выходными днями. Об этом в воскресенье, 2 мая, сообщили СМИ со ссылкой на пресс-службу ГКУ «Организатор перевозок». В связи с этим NEWS.ru напоминает, чем регулируется деятельность контролёров, каковы их полномочия, на что они имеют, а на что не имеют права.



Ранее в ведомстве пояснили, что по данным ГКУ, примерно 99% пассажиров проходят турникеты метро в масках, около 70% надевают перчатки, но сразу после прохождения контроля многие из них снимают средства защиты, хотя их необходимо носить на протяжении всей поездки, о чём напоминают голосовые объявления в вестибюлях метро.



Штраф за отсутствие масок и перчаток в общественном транспорте столицы составляет пять тысяч рублей. Роспотребнадзор запретил пускать в общественный транспорт Москвы пассажиров без средств индивидуальной защиты, даже если они уже оплатили поездку, с 16 октября 2020 года.

Московский транспорт усиливает контроль соблюдения масочно-перчаточного режима в праздничные дни. Более 1,2 тыс. контролеров ГКУ «Организатор перевозок» проверяют наличие масок и перчаток у пассажиров в транспорте с 1 по 10 мая, это на 140% больше, чем в обычный выходной день. Рейды проводятся регулярно на всех участках метро (вход, перроны, вагоны поездов), на наземном и железнодорожном транспорте Москвы, — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Из цифр следует, что за время пандемии коронавируса штат контролёров в московском транспорте вырос вдвое. По крайней мере ещё в 2019 году в прессе их численность указывалась примерно на уровне 600 человек, из которых больше половины работали на маршрутах автобусов и трамваев, остальные в метро.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В начале деятельности численность сотрудников ГКУ «Организатор перевозок» составляла 300 человек. В 2016 году в учреждении работали 2042 сотрудника, из них 418 человек работали в наземном транспорте, а 234 — в метро. В 2019 году численность штата составила 600 сотрудников. И это учитывая, что с 1 января 2018 года, после демонтажа турникетов на наземном транспорте в Москве, ГКУ набирало новых сотрудников для проверок оплаты проезда.



С отменой турникетов количество безбилетников в транспорте Москвы первоначально выросло в два раза. В рамках борьбы с этим явлением служба контроля наладила плотное взаимодействие с полицией: нередко полицейский участвует в рейде и присутствует неподалёку как при проверке оплаты проезда, так и — в последний год — при контроле масочного режима. Тем самым обеспечивается быстрое задержание нарушителя в том случае, если он пытается скрыться от контролёров или отказывается оформлять штраф. Правда, на всех полицейских не хватает, поэтому контролёрам разрешено снимать пассажиров на камеру в случае, если те отказываются показывать документы, — потом их идентифицируют по фотографии.



При этом, что интересно, инспектор не имеет права предъявлять пассажиру своё удостоверение в случае, если тот пытается его сфотографировать, — это прямо запрещено должностной инструкцией.



По правилам инспекторы должны разъяснить нарушителю конституционное право не свидетельствовать против самого себя — то есть, в данном случае, не объяснять на месте, каким образом и по своей ли вине он оказался без маски и перчаток в транспорте. Обыскивать его инспектор не может. Правда, из-за того что должностная инструкция ГКУ не публикуется, до сих пор остаётся неясным, может ли контролёр самостоятельно применять к нарушителю физическую силу, блокировать его и гнаться за ним в случае неподчинения. Официальные лица ранее заявляли, что это невозможно, но судя по многочисленным наблюдениям, практика это опровергает.



Инспекторы «Организатора перевозок» имеют возможность вынести постановление об административном правонарушении за любые другие виды нарушений, не связанные с оплатой проезда, именно это позволяет им контролировать и масочный режим. При выявлении пассажира без маски и перчаток он должен потребовать документ либо вызвать полицию для задержания нарушителя и установления его личности. При этом по просьбе пассажира полиция может быть вызвана к той остановке или станции метро, где он собирался выйти.

Штрафовать безбилетных пассажиров младше 16 лет инспекторам пассажирского транспорта не разрешается, поскольку несовершеннолетние лица в этом возрасте не могут быть привлечены к административной ответственности, однако подросток в таком случае должен быть задержан — устанавливаются его родители и опекуны, и штраф накладывается уже на них. При этом сам ребёнок может быть поставлен на учёт в комиссии по делам несовершеннолетних.