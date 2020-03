Доктор Гебрейесус призвал не акцентировать внимание на слове «пандемия» и не считать, что «борьба окончена». Он заметил, что нужно избежать небрежного употребления термина, чтобы не сеять страх среди людей.

По определению толкового словаря Ожегова, пандемия — это повальная эпидемия, охватывающая население целой области, страны или ряда стран. К 11 марта заражённые COVID-19 выявлены на территории 114 государств.