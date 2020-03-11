https://static.news.ru/photo/c43bb8dc-63b6-11ea-a04a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Kun/Xinhua/Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала, что распространение коронавируса COVID-19 в мире стало пандемическим.

Мы считаем, что COVID-19 можно охарактеризовать как пандемию. <...> Описание ситуации как пандемии не меняет оценки угрозы, которую дала ВОЗ — все страны ещё могут остановить эту пандемию, — заявил на брифинге директор организации Тедрос Гебрейесус.

Доктор Гебрейесус призвал не акцентировать внимание на слове «пандемия» и не считать, что «борьба окончена». Он заметил, что нужно избежать небрежного употребления термина, чтобы не сеять страх среди людей.

По определению толкового словаря Ожегова, пандемия — это повальная эпидемия, охватывающая население целой области, страны или ряда стран. К 11 марта заражённые COVID-19 выявлены на территории 114 государств.

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"We have therefore made the assessment that #COVID19 can be characterized as a pandemic"- @DrTedros #coronavirus pic.twitter.com/JqdsM2051A — World Health Organization (WHO) (@WHO) March 11, 2020

Как писал NEWS.ru, коронавирусом заразились более 120 тысяч человек, при этом почти 67 тысяч уже выздоровели. Погибли более 4,3 тысячи инфицированных, большинство из них — люди старше 50 лет. В России зафиксировали более 20 случаев заражения.