«Корона» Российской Империи: последствия COVID-19 в расследованиях NEWS.ru

Безусловная тема года — пандемия COVID-19 и огромное влияние, которое она оказала на общество. Любая глобальная проблема не только служит почвой для злоупотреблений тем, кто ищет повода нажиться на чужих бедах, и вскрывает неявные системные проблемы государства, но и демонстрирует самые непредвиденные социальные эффекты. Отдел расследований NEWS.ru не раз касался этой проблематики в своих материалах.

Новый шанс для «Арбидола»

Как отмечалось в материале от 7 марта, в России на фоне паники, сопутствующей распространению коронавируса, резко взлетели продажи лекарства «Арбидол», чей эффект не доказан с точки зрения медицинской науки. Не в последнюю очередь рост популярности был связан с заявлением некоего китайского профессора об эффективности российского препарата при лечении COVID-19. По словам российского академика, доктора медицинских наук Василия Власова, с которым пообщался NEWS.ru, это китайский учёный имел финансовый интерес и связан с производителем вещества. «Арбидол» и без этого на протяжении 12 лет остаётся одним из самых продаваемых препаратов в стране. Он даёт гигантские прибыли, которые сосредотачиваются под контролем одного человека — владельца компании «Отисифарм». Тому, как путём продажи препаратов с неподтверждённой эффективностью под аккомпанемент сомнительных рекламных трюков и не без помощи чиновников высочайшего уровня зарабатывает свои миллиарды крупнейшая в стране фармацевтическая империя, и посвящено наше расследование «„Всплыли контакты с китайцами“: паника возвращает популярность „Арбидолу“».

Максим Богодвид/РИА Новости

Ещё когда приход в Россию эпидемии коронавируса только ожидался, в стране был зафиксирован резкий дефицит медицинских масок. Эксперты заявляли: заводы не готовы удовлетворить массовый спрос, так как мощности фабрик рассчитаны не на «чрезвычайное потребление», а на примерно равномерную поставку для нужд больниц и поликлиник. В Москве данные медицинские изделия сметали с полок, причём, по словам продавцов, в этом активно участвовали мелкие китайские бизнесмены. NEWS.ru удалось выяснить, что даже у спекулянтов, уже появившихся на рынке, крупные партии средств индивидуальной защиты органов дыхания по завышенным ценам мгновенно перекупались для поставки в КНР, где их перепродают ещё в семь-восемь раз дороже. Об этом можно прочитать в тексте «Расследование: раскупленные в России медицинские маски нашлись в Китае».

Весной, когда в России только начали создаваться специализированные отделения для лечения коронавируса, информационная повестка наполнилась скандалами в связи с непотребными условиями содержания больных. Неоднократно пациенты с подтверждённым диагнозом либо подозрением на COVID-19 сбегали из палат домой. За нарушение карантина им могла грозить тюрьма на срок до пяти лет, в том числе если они заразят других и это повлечёт чью-то смерть. Между тем пациенты и даже врачи медцентра в Коммунарке рассказывали о неприемлемых условиях как содержания, так и работы в нём, пока руководство учреждения рисовало журналистам идеальную картину. Не лучше была ситуация в подмосковных больницах, куда также отправляли с подозрением на коронавирус . Этому был посвящён материал «„Люди в скафандрах наблюдают из-за стекла“: что ждёт россиян на карантине».

Слухи и фобии

По мере распространения эпидемии страну охватили фантастические слухи. Так, в Амурской области за «слухмейкерство» на местную жительницу составили административный протокол — она рассказывала о несуществующих случаях заболеваний коронавирусом в регионе. Но самым популярным фейком стал вброс о якобы готовящейся дезинфекции городов с применением вертолётов. Сообщения об этом рассылались в мессенджерах, а после уже стихийно тиражировались населением. Весной с этим явлением столкнулись в целом ряде регионов, а также в Москве, то же самое происходило и в других странах. Интересно, что Россия сталкивалась с такой же волной дезинформации об «опылении вертолётами» десять лет назад, во время эпидемии лёгочной чумы, тогда это спровоцировало реальную массовую панику. В происхождении этого явления, а также в том, как именно государство само активно удобряет почву для дезинформации, NEWS.ru разбирался в материале «Легенда о вертолёте: откуда берутся фейки про коронавирус и как их опознать».

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Текущая эпидемия и меры государства по установлению контроля над населением — буквальное воплощение фобий, на которых базируется субкультура так называемых выживальщиков, отмечал NEWS.ru в апреле 2020 года. Само движение людей, которые на досуге готовятся к гипотетической катастрофе, обучаясь жить в трудных условиях и обращаться с огнестрельным оружием, а также делая запасы и убежища, пришло из США, где в своё время его подпитывали страхи перед ядерной войной. Сегодня оно довольно популярно и в России — судя по форумам и пабликам в соцсетях, к нему так или иначе близки тысячи наших сограждан. Далеко не все из них принимают игру всерьёз, но хватает и настоящих параноиков, как они не без иронии сами себя называют. В истории мы много раз видели, как ведёт себя апокалиптическая секта, когда конец света в назначенное время не наступает. Что же она будет делать, если долгожданное событие действительно приблизится? Об этом читайте в материале «Конец света на нашей улице: как российские выживальщики встречают кризис», где рассказывается в том числе о нелепых советах, которыми профильные видеоблогеры осыпали ждущих апокалипсиса россиян, пока их более успешные соратники заказывали строительство бункеров по всему Подмосковью.

Приложение «Социальный мониторинг», созданное для контроля за соблюдением индивидуального карантина москвичей, накладывает необоснованные штрафы и порой превращает в ад жизнь тех, кто вынужден им пользоваться, писал NEWS.ru в материале «„Социальный мониторинг“ штрафует без причины и следит за бывшими больными». Об этом свидетельствовали многочисленные отзывы людей, столкнувшихся с работой сервиса. В частности, находящиеся на карантине москвичи жаловались что получали по несколько штрафов в день, хотя не выходили из дома, а некоторым из них «Социальный мониторинг» присылал запросы на идентификацию ночью, пока они спали, причём по несколько раз с промежутком в считаные минуты. На тот момент власти не предложили понятного решения проблем, не до конца был ясен и механизм обжалования незаконных санкций во время продолжающегося режима самоизоляции. Позднее московские власти смогли выйти из ситуации, многие штрафы были отменены, приложение отладили, но осадок, как говорится, остался.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Одна из ярких социальных фобий, проявившихся во время пандемии и особенно введённого режима самоизоляции, — так называемое «коронодиссидентство». 20 апреля в центре Владикавказа, столицы Северной Осетии, прошёл несанкционированный митинг с требованиями отменить режим самоизоляции и ввести полноценную социальную поддержку населения. Звучали и политические лозунги — призывы к отставке главы республики. Одним из инициаторов акции протеста был Вадим Чельдиев — оперный певец и последователь движения, которое считает пандемию коронавируса выдумкой. Его задержали за несколько дней до митинга, позднее предъявили ряд уголовных обвинений. О предпосылках и главных героях владикавказских событий — в материале NEWS.ru «Как певец, сталинист и „коронаскептик“ возглавил протесты во Владикавказе».

Удар по мигрантам

Карантин, объявленный из-за пандемии, ударил по рынку труда, особенно по самой уязвимой его части — мигрантам. Уже в мае более половины столичных гастарбайтеров лишились работы, а значительная их часть и любых источников дохода. Такие данные содержались в закрытом исследовании Центра региональных исследований и урбанистики ИПЭИ РАНХиГС, доступ к которому получил отдел расследований NEWS.ru. В виде обобщающей справки оно было представлено правительству РФ. Социологи в том числе анализировали риск резкого роста криминала и обострения социальной обстановки в среде приезжих, а также дали ряд рекомендаций властям. Одна из них — предоставить мигрантам социальное обеспечение и медицинскую страховку. Об этом читайте в тексте «Исследование: в Москве полностью лишились дохода полмиллиона мигрантов».

Другая связанная с гастарбайтерами проблема — блокировка границ между Россией и сопредельными странами, объявленная весной. Корреспонденты NEWS.ru пообщались с ожидающими отлёта мигрантами и выяснили, как распространение COVID-19 и связанные с ним карантинные меры отразились на этих людях. А также узнали о том, что проблема с отлётом не единственная из тех, что обрушились на мигрантов, ещё более усугубив их положение. Об этом — в материале «Непропущенные лица: карантинная Москва становится ловушкой для мигрантов».

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Само собой, карантин дал простор всякого рода сомнительному предпринимательству. В июне московские школы стали получать по почте «официальные обращения» от частных структур под видом чиновничьих разнарядок. Их авторы намекали на скорое пришествие второй волны пандемии и советовали повышать квалификацию в сфере дистанционного обучения. Власти открещиваются от причастности к подобным коммерческим предложениям, но NEWS.ru решил выяснить, кто стоял за письмами счастья, которые фактически являются рекомендацией воспользоваться платными услугами от имени организации, похожей по названию на госструктуру, но не имеющей к государству отношения. И нам это удалось — в расследовании «Частная фирма рассылает по московским школам письма от имени „оперштаба“».

Одно из самых скандальных проявлений пандемии — манипуляция официальными данными заболеваемости со стороны властей. При этом любопытно, что на разных территориях страны местные администрации меняют показатели в различные стороны — как в меньшую, так и в большую. Как это получилось, рассказывает материал «Покладистые показатели: как регионы оперируют статистикой COVID-19».

Несколько материалов NEWS.ru посвятил политическим факторам, проявившимся в ходе разработки российской вакцины от коронавируса. Один из них — «Укол тщеславия: почему РФ первой объявила о создании вакцины от COVID-19», другой — «Холодная война вакцин: о причинах гонки эффективности препаратов от COVID». Заголовки говорят сами за себя.

Уже осенью из ряда субъектов РФ поступили тревожные сигналы о смертях пациентов с пневмонией, которым не хватило коек. Чиновники на местах, как правило, пытаются делать вид, что держат ситуацию под контролем, но география этого опасного явления расширяется пропорционально росту официальной коронавирусной статистики. В материале «Вас тут не лежало: COVID-19 устроил коллапс в региональных больницах» NEWS.ru изучил ситуацию и попытался выяснить, насколько основательно власти подготовились ко второй волне и помешала ли им оптимизация системы здравоохранения — явление, буквально ставшее среди медиков «ругательным».

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В ноябре в России появились первые иски, в которых медработники потребовали признать себя пострадавшими от COVID-19 при работе с больными. Больница, в которой работают истцы, отказывалась признавать, что заражение произошло при контакте с пациентами — а это обязательное условие. Медработники заявили, что хотят справедливости, а также выплаты положенной компенсации. Подробности — в материале NEWS.ru «С работой не связано: врачам отказывают в „ковидных“ выплатах».

Один из последних текстов вновь касался своеобразной формы «коронадиссидентства» — в виде «штаба сопротивления», который создали в Санкт-Петербурге местные бизнесмены. Об этом читайте в статье «„Слабоумие власти“: что стоит за петербургским сопротивлением карантину».