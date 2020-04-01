Трутнев назвал противодействие коронавирусу экзаменом для власти

https://static.news.ru/photo/08d0e732-7425-11ea-b3d7-fa163e074e61_660.jpg Юрий Трутнев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Противодействие пандемии коронавируса станет экзаменом для представителей власти. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Ситуация, связанная с противодействием коронавирусом, это своеобразный экзамен для представителей власти, — цитирует РИА Новости его обращение к губернаторам Дальневосточного федерального округа.

Трутнев также возложил на чиновников ответственность за жизнь каждого жителя региона и добавил, что пандемия покажет, насколько губернаторы в состоянии эту ответственность выдержать.

Как писал NEWS.ru ранее, только два экономических проекта из 13 заявленных было реализовано на Камчатке, а объём инвестиций и созданных рабочих мест не превышает 5% от запланированного. Об этом заявил Трутнев и предложил уволить ряд чиновников Камчатки.