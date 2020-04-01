Общество

Трутнев назвал противодействие коронавирусу экзаменом для власти

17:20, 01 апреля 2020
Юрий Трутнев Юрий Трутнев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Противодействие пандемии коронавируса станет экзаменом для представителей власти. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Ситуация, связанная с противодействием коронавирусом, это своеобразный экзамен для представителей власти, цитирует РИА Новости его обращение к губернаторам Дальневосточного федерального округа.

Трутнев также возложил на чиновников ответственность за жизнь каждого жителя региона и добавил, что пандемия покажет, насколько губернаторы в состоянии эту ответственность выдержать.

Как писал NEWS.ru ранее, только два экономических проекта из 13 заявленных было реализовано на Камчатке, а объём инвестиций и созданных рабочих мест не превышает 5% от запланированного. Об этом заявил Трутнев и предложил уволить ряд чиновников Камчатки.

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