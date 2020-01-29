https://static.news.ru/photo/7be40cea-427f-11ea-a05b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Новых иностранных мигрантов в РФ обяжут проходить медицинское обследование, рассказала начальник главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

Для безопасности страны необходимо, чтобы все иностранные граждане, во-первых, были дактилоскопированы, во-вторых, предоставляли медицинские справки, — цитирует представителя ведомства «Интерфакс».

Она добавила, что иностранец, приезжающий в страну для работы, должен получить документ, подтверждающий отсутствие у него опасных недугов.

Накануне стало известно, что проект об освобождении от плановых проверок предприятий, где работают мигранты, хотят внести на рассмотрение в ГД в 2020 году. Так правительство хочет помочь бизнесменам избежать издержек, которые неизбежны при таких проверках.

Ранее NEWS.ru сообщал, что работающий в Москве гражданин Узбекистана Омон Абдурахманов обратился в городское управление Следственного комитета с жалобой на действия полицейских.

Силовики под предлогом проверки документов задержали его с родственником на юго-востоке столицы, после чего составили протокол о неповиновении представителю власти и пообещали депортировать.