Трихолог рассказала, можно ли мыть голову обычным мылом Трихолог Галлямова предупредила о вреде мыла для кожи головы и волос

Фото: shutterstock.com

Мыло имеет щелочной Ph, который вредит коже головы и волосам, предупредила в беседе с NEWS.ru доктор медицинских наук, трихолог-дерматовенеролог Юлия Галлямова. По словам специалиста, использовать его для мытья головы категорически не рекомендуется.

Мыло имеет очень большой щелочной Ph, вымывающий не только избытки кожного сала и жира, но и обезжиривающий собственные кожу и волосы, нарушая структуру самих волос и пересушивая кожу, что очень вредно для кожи головы. Вообще не советую [им пользоваться при мытье головы], — объяснила Галлямова.

Ранее триколор Юлия Нагайцева рассказала, что частое использование шампуней от перхоти может только усугубить соответствующую проблему. По ее словам, такие средства можно использовать по назначению врача в течение 10-14 дней. Если нет обострения, то шампунем с антимикотическими компонентами рекомендуется мыть голову не чаще раза в неделю. В противном случае будет нарушен баланс кожи, добавила эксперт.

Специалист лаборатории Центра оценки качества зерна Ольга Шнитцер, в свою очередь, рассказала о пользе солода для волос. По ее словам, компонент содержит витамины B, A и Е, а также полифенолы и минералы. Напиток на основе солода можно использовать в качестве маски или укладочного средства при моделировании прически.