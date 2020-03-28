https://static.news.ru/photo/55579ed8-70d4-11ea-b574-fa163e074e61_660.jpg Фото: Станция метро «Улица Народного Ополчения» . Проектное решение/stroi.mos.ru

Большая кольцевая линия метро Москвы получит три новых станции до конца 2020 года, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Планируется завершить строительные работы на станциях «Карамышевская», «Улица Народного Ополчения», а также на «Электрозаводской», — приводит слова Бочкарёва РЕН ТВ.

Накануне, 27 марта 2020-го, новый участок Некрасовской линии от «Косино» до «Лефортово» запустили в Московском метрополитене. Присутствовавший на открытии мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что подземка в столице строилась даже в самые тяжёлые времена.

По его словам, новая ветка улучшит транспортную доступность для примерно миллиона горожан, а также разгрузит Таганско-Краснопресненскую линию.

Также в городе начал действовать крупнейший в стране ТПУ «Нижегородская», в который включены МЦК, БКЛ, Горьковское направление железной дороги, Некрасовская линия метро, Северо-Восточная хорда и Рязанский проспект.

Собянин подчеркнул, что ТПУ войдёт в топ-5 самых крупных европейских связок коммуникаций, а по числу пересадок или линий транспорта займёт второе место после парижской.

Ранее NEWS.ru писал, что с 2 по 19 марта количество пассажиров в Московском метрополитене уменьшилось в три раза, а в наземном общественном транспорте — на четверть. Значительно сократилось число автомобилей на дорогах и количество ДТП.