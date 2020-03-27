https://static.news.ru/photo/77ddbfec-7029-11ea-95d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Воронин Денис/Агентство «Москва»

Новый участок Некрасовской линии от «Косино» до «Лефортово» запустили в Московском метрополитене.

Присутствовавший на открытии мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что метро в столице строилось даже в самые тяжёлые времена.

Закончили строительство одной из крупнейших веток метро в Москве, 22 км, 10 станций от «Некрасовки» до «Лефортово». Запускали его в два этапа, сегодня запускаем второй и последний этап, — отметил он.

По его словам, новая ветка улучшит транспортную доступность для примерно миллиона горожан, а также разгрузит Таганско-Краснопресненскую линию.

Также в городе начал действовать крупнейший в стране ТПУ «Нижегородская», в который включены МЦК, БКЛ, Горьковское направление железной дороги, Некрасовская линия метро, Северо-Восточная хорда и Рязанский проспект.

Собянин подчеркнул, что ТПУ войдёт в топ-5 самых крупных европейских связок коммуникаций, а по числу пересадок или линий транспорта займёт второе место после парижской, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что с 2 по 19 марта количество пассажиров в Московском метрополитене уменьшилось в три раза, а в наземном общественном транспорте — на четверть. Значительно сократилось число автомобилей на дорогах и количество ДТП.