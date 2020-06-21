Три человека пострадали от непогоды в Москве

https://static.news.ru/photo/c47b77bc-b38c-11ea-95df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В столице в результате разгула стихии 20 июня пострадали три человека. Все они госпитализированы.

Один человек травмирован упавшим деревом, двое других пострадали при ударе молнии в парке «Коломенское». Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное, рассказал «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

Всего в Москве порывами ветра, которые достигали 18 м/с, было повалено более 60 деревьев. В течение субботы выпало около 50 мм осадков, что составляет 70% от месячной нормы. В ряде районов произошли подтопления из-за того, что ветви и листва упавших деревьев препятствовали стоку воды. По словам заммэра Петра Бирюкова, последствия непогоды к настоящему моменту ликвидированы работниками коммунальных служб.

Ранее NEWS.ru писал, что уровень погодной опасности в Москве 20 июня был поднят до «оранжевого». В результате сильного ливня оказались затопленными несколько километров Варшавского шоссе, участки улицы Подольских Курсантов, Булатниковского и Востряковского проездов.

Согласно прогнозам синоптиков, 21 июня в столице будет облачная погода. В первой половине дня возможны кратковременные дожди.