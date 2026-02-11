Третий противень в духовке! Эта Гата — просто чудо. Самый простой и удачный рецепт

Эта ароматная восточная сладость — гениально простое и невероятно вкусное угощение, которое покоряет с первого кусочка. Её необычность в контрасте хрустящего, многослойного теста и сладкой, рассыпчатой начинки, которая создаёт неповторимую игру текстур. Получается потрясающая выпечка: золотистая, слоистая и невероятно хрустящая корочка, которая при надкусывании рассыпается, открывая сладкую, тающую во рту сердцевину с волшебным ароматом ванили и сливочного масла.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 250 г муки, 150 г холодного сливочного масла, 100 г сметаны, щепотка соли; для начинки — 150 г муки, 150 г размягченного сливочного масла, 150 г сахара и ванилин по вкусу. Для теста быстро смешайте муку с натертым на терке холодным маслом, добавьте сметану и соль, замесите тесто и уберите его в холодильник на 30 минут. Для начинки просто тщательно разотрите масло с сахаром и ванилином, затем вмешайте муку до состояния рассыпчатой крошки. Холодное тесто раскатайте в прямоугольный пласт, равномерно распределите на нем начинку, сверните плотным рулетом и нарежьте его на порционные кусочки. Выложите их на противень, слегка приплюсните и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 25-30 минут до красивого золотистого цвета. Дайте выпечке полностью остыть — тогда она приобретет свой идеальный хруст.

