Треть сырья на российских заводах будет состоять из мусора к 2030 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Согласно показателям, установленным отраслевой программой «Применение вторичных ресурсов и вторичного сырья из отходов в промышленном производстве», в 2030 году используемое на российских заводах сырье будет на треть (34%) состоять из мусора, сообщает «360». Документ был разработан Минпромторгом РФ и Российским экологическим оператором (РЭО). Гендиректор РЭО Денис Буцаев заявил, что данная программа поспособствует развитию экономики замкнутого цикла в России.

Отраслевая программа утверждена, это в очередной раз доказывает, что в нашей стране экономике замкнутого цикла быть! Программу отличает широкий охват различных видов отходов, которые могут применяться как вторичные ресурсы или в составе вторичного сырья после утилизации для изготовления конкурентоспособной продукции, — заявил Буцаев.

Глава РЭО добавил, что результатом реализации программы должны стать рост утилизации отходов, увеличение доли продукции, произведенной из вторичного сырья, а также прекращение размещения отходов на полигонах, в шлакохранилищах и отвалах.

Российский экологический оператор (РЭО) и «Магнит» ранее запустили совместный проект, в рамках которого просроченные продукты планируют продавать для переработки специализированным предприятиям с помощью электронной торговой площадки вторсырья (ЭТП). Розничная сеть зарегистрировалась на Бирже вторичных материальных ресурсов (ВМР). Гендиректор РЭО Денис Буцаев уточнил, что на ней будут продаваться только продукты неживотного происхождения, такие как хлеб, кондитерские изделия, бакалея, фрукты, овощи и снеки.