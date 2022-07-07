Тренер предупредил об опасных последствиях плоскостопия Тренер Дождев: плоскостопие может привести к искривлению осанки и травме колена

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Плоскостопие может привести к таким опасным для здоровья последствиям, как травма колена, перенапряжение мышц, искривление осанки, слабость мышц ног, боль и дискомфорт в шее и проблемы с равновесием, заявил специалист по ЛФК и физической реабилитации, фитнес-тренер Алексей Дождев. По его словам, деформация стопы может возникнуть из-за ожирения, возрастных изменений и слабости мышц, передает Lenta.ru.

Причин возникновения плоскостопия может быть несколько. Это ожирение, неправильная обувь, проблемы соединительной ткани (например, дисплазия), возрастные изменения и другие. Но самая основная — это слабость мышц стопы, — отметил Дождев.

Тренер считает, что основная причина слабости мышц заключается в том, что на стопу оказывается недостаточная нагрузка. Он напомнил: в древности люди ходили ногами по земле, из-за этого мышцы постоянно нагружались и стопа стимулировалась. Сейчас человек перемещается в основном по твердым поверхностям — асфальту и бетону, что увеличивает риск развития плоскостопия, резюмировал Дождев.

Ранее рефлексотерапевт Ольга Баракшаева рассказала, что ходьба босиком по натуральным поверхностям является хорошей профилактикой плоскостопия, а также позволяет мышцам быть в тонусе. Подобные прогулки, по её словам, станут дополнительным фактором закаливания и профилактикой любых простудных заболеваний.