Трдло по-чешски: повторяем уличный вкус из Праги на радость всей семье

Чешское трдло — это знаменитая уличная сладость, которая представляет собой ароматное дрожжевое тесто, запеченное на валике и посыпанное сахаром с орехами. Этот десерт отличается хрустящей корочкой снаружи и нежной мягкой текстурой внутри. Приготовление трдла в домашних условиях позволяет воссоздать атмосферу пражских улочек и порадовать близких необычным угощением.

Для теста смешивают 500 г муки, 250 мл теплого молока, 50 г сахара, 2 яйца, 100 г растопленного сливочного масла, 20 г свежих дрожжей и щепотку соли. Замешивают мягкое тесто, оставляют подходить в теплом месте 1 час. Делят тесто на части, раскатывают в жгуты и накручивают на смазанные маслом деревянные или металлические валики. Выпекают в духовке при 200°C 15-20 минут до золотистого цвета.

Готовые трдла обваливают в смеси сахара с молотой корицей и измельченными орехами.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.