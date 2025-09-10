Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 сентября 2025 в 18:29

Трдло по-чешски: повторяем уличный вкус из Праги на радость всей семье

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Чешское трдло — это знаменитая уличная сладость, которая представляет собой ароматное дрожжевое тесто, запеченное на валике и посыпанное сахаром с орехами. Этот десерт отличается хрустящей корочкой снаружи и нежной мягкой текстурой внутри. Приготовление трдла в домашних условиях позволяет воссоздать атмосферу пражских улочек и порадовать близких необычным угощением.

Для теста смешивают 500 г муки, 250 мл теплого молока, 50 г сахара, 2 яйца, 100 г растопленного сливочного масла, 20 г свежих дрожжей и щепотку соли. Замешивают мягкое тесто, оставляют подходить в теплом месте 1 час. Делят тесто на части, раскатывают в жгуты и накручивают на смазанные маслом деревянные или металлические валики. Выпекают в духовке при 200°C 15-20 минут до золотистого цвета.

Готовые трдла обваливают в смеси сахара с молотой корицей и измельченными орехами.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.

еда
рецепты
десерты
Чехия
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт назвал страны, которые помогают ВСУ атаковать Россию дронами
Зеленского призвали подумать о безопасности после одного события
В Вильнюсе прогремел взрыв
Шукшина раскрыла свое мнение о Лукашенко
Приснилось разбитое стекло? Срочное предупреждение для вас
«Ай-яй-яй»: Алаудинов ввязался в скандал с «отмываниями» военблогера на СВО
В России рассказали, как одна фраза Трампа о Польше расстроила Украину
Известная телеведущая разнесла ЕГЭ
Ушел из жизни посол в отставке Сергей Яковлев
Мишустин обозначил приоритеты бюджетной политики России
Израиль ударил по редакциям двух газет в Йемене
В Польше назвали число обнаруженных беспилотников
Отказ выйти на сцену, болезнь дочки, мнение об СВО: как живет актер Збруев
«Плюют в души»: продюсер назвал факты, доказывающие предательство Пугачевой
Лечо из болгарского перца за час — получается невероятно вкусно
Российский Aurus возглавил королевский кортеж иностранного лидера
КТК в досудебном порядке выплатил 179,2 млн рублей после разлива нефти
Мужчина подал в суд на работодателя из-за «унизившего» его офисного стола
Звезда с душком: певец D4vd теряет контракты из-за трупа в своей Tesla
Женщина приняла змеиные яйца за грибы и была укушена в руку
Дальше
Самое популярное
Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Цветок для ленивых: посеял в ноябре — весной любуюсь на алые колокольчики
Общество

Цветок для ленивых: посеял в ноябре — весной любуюсь на алые колокольчики

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.