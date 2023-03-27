Травматолог предупредил о вреде бега для организма Травматолог Шелепов предупредил о риске развития проблем с коленями из-за бега

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Неправильная обувь или техника выполнения при беге может привести к проблемам с коленями, предупредил травматолог Александр Шелепов. В беседе с РИАМО он пояснил, что людям, у которых есть проблемы с суставами, следует учитывать это во время занятий спортом и подбора физических упражнений.

Колени могут заболеть и из-за неправильной обуви, нарушений техники бега, у некоторых людей существует наследственная предрасположенность к заболеваниям суставов. Нужно обратить на это внимание, — рассказал специалист.

По словам травматолога, людям, которые до этого некоторое время не занимались спортом, следует проконсультироваться с лечащим врачом перед началом тренировок. Шелепов отметил, что бег противопоказан при избыточной массе тела. Перед началом тренировки следует размяться. Врач рекомендует начинать бегать под контролем тренера и отказаться от беговых дорожек. Травматолог также советует не перегружать организм — бегать стоит в свое удовольствие и контролировать частоту пульса.

Фитнес-тренер Михаил Прыгунов ранее предупредил, что во время выполнения упражнений на пресс необходимо убирать прогиб в пояснице. По его словам, выгибание поясницы вперед снижает эффективность упражнения, а вся нагрузка ложится на позвоночник, что может привести к травмам.