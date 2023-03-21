Названы главные ошибки при выполнении упражнений на пресс Фитнес-тренер Прыгунов предупредил о нагрузке на позвоночник при выполнении упражнений на пресс

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При выполнении упражнений на пресс одной из самых распространенных ошибок является выгибание поясницы вперед, рассказал фитнес-тренер Михаил Прыгунов. В разговоре с «Газетой.Ru» эксперт отметил, что в таком случае вся нагрузка ложится на позвоночник, из-за чего можно получить травму. Кроме того, снижается эффективность упражнения.

Эта ошибка уничтожает эффективность одного из самых популярных упражнений на пресс — планки. Чтобы выполнить его правильно, следует убрать прогиб в пояснице, немного согнуть позвоночник и поджать копчик, — пояснил тренер.

По словам эксперта, во время глубоких скручиваний важно соблюдать амплитуду движения. При неправильном выполнении упражнения человек тратит энергию на лишнее действие, которое не приводит к положительному результату. Тренер предупредил, что следует поднимать только корпус и лопатки. В таком случае амплитуда движения составляет 30–35 градусов.

Прыгунов уточнил, что при выполнении упражнений важно правильно дышать. В процессе не следует задерживать дыхание, а усиление делать на выдохе, втягивая живот с помощью глубоких мышц.

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