Траты на выборы президента в 2024 году возрастут до 33 млрд рублей

Предстоящие выборы президента в 2024 году могут стать самыми дорогими в новой истории России. Общие расходы на президентскую кампанию было решено дополнительно повысить на 13,42 млрд рублей, до 33 млрд рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета на 2022-2024 годы.



В 2020 году правительство уже зарезервировало на выборы главы государства 19,8 млрд руб. Теперь эту сумму решено повысить на 56%. Для сравнения, президентские выборы 2018 года обошлись чуть более чем в 14 млрд рублей, в 2012-м на организацию и проведение кампании ушло 10,37 млрд рублей.

По мнению юриста Дениса Паньшина, выделение дополнительных средств на организацию выборов может быть связано с расширенным внедрением электронного голосования в 2024 году.

Цифровые технологии — это недёшево. Сам процесс цифровизации очень дорогой, специалисты на этом рынке также дорогие. Кроме того, необходимо закладывать расходы на кибербезопасность, — сообщил специалист изданию.

Ранее руководитель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что к следующим выборам в стране заработает единая система онлайн-голосования. При этом опция отложенного голосования на федеральной платформе онлайн-голосования применяться не будет.