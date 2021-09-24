В России создадут единую систему онлайн-голосования

Руководитель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что к следующим выборам в стране заработает единая система онлайн-голосования. При этом опция отложенного голосования на федеральной платформе онлайн-голосования применяться не будет. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Памфиловой, эта опция была очень объёмной. Она отметила, что с учетом того, что Москва отработала опцию на прошедших выборах и взяла на себя ответственность и шквал критики. Это, как добавила глава ЦИК, позволяет делать выводы, что этого добровольно не будет делаться в дальнейшем

На следующих федеральных выборах уже будет единая база, то, что накоплено в Москве, оно никуда не рассосется, не уйдет, — заявила Памфилова на заседании Центризбиркома.

Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября, одновременно с ними — региональные и муниципальные. Дистанционное электронное голосование было организовано в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в Севастополе.

Ранее сообщалось, что члены столичных участковых и территориальных избирательных комиссий, а также наблюдатели на выборах призвали отменить результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Они написали открытое письмо на имя руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексея Венедиктова, в котором назвали систему ДЭГ «инструментом фальсификаций».

Письмо подписали свыше 500 человек. В нём отмечается, что в среднем на участках Москвы за ЕР проголосовали 30,17% избирателей, а за КПРФ — 30%. Однако данные, которые появились утром, кардинально отличались от результатов, зафиксированных вечером: за ЕР — 44,77%, а за КПРФ — 15,53%. Разрыв составил почти 30%.