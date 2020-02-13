https://static.news.ru/photo/bfd89f70-4e68-11ea-95ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: stroi.mos.ru

Новая четырёхполосная эстакада свяжет улицу Малинская с Центральным проспектом в юго-восточной части Зеленограда.

Как сообщает «Москва 24», столичная Градостроительно-земельная комиссия начала подготовку проекта транспортной развязки через железную дорогу в районе платформы Малино. Всего планируется построить около 2,3 км дорожного полотна. Часть развязки пройдёт по существующей просеке вдоль опор ЛЭП, что позволит сохранить деревья в округе.

Строительство эстакады в Зеленограде должно способствовать снижению нагрузки на действующие путепроводы в створе улицы Радио и на Панфиловском проспекте.

Зеленоград является административным округом Москвы, несмотря на то что расположен полностью за пределами Московской кольцевой автомобильной дороги и со всех сторон окружён территорией Московской области.

Как ранее сообщал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин оценил сроки завершения строительства линии МЦД до Зеленограда в два-три года.