Новая четырёхполосная эстакада свяжет улицу Малинская с Центральным проспектом в юго-восточной части Зеленограда.
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Строительство эстакады в Зеленограде должно способствовать снижению нагрузки на действующие путепроводы в створе улицы Радио и на Панфиловском проспекте.
Зеленоград является административным округом Москвы, несмотря на то что расположен полностью за пределами Московской кольцевой автомобильной дороги и со всех сторон окружён территорией Московской области.
Как ранее сообщал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин оценил сроки завершения строительства линии МЦД до Зеленограда в два-три года.
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