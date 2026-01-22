Тоже любите сытные мясные салаты? Чафан с говядиной вас точно не разочарует

Чафан — это салат для тех, кто ценит основательность и сытность. Нежная отварная говядина, свежие хрустящие овощи и сладость свеклы создают гармоничный вкус, который насыщает по-настоящему, как и положено сибирскому блюду.

300 г говядины отвариваю до готовности и нарезаю тонкой соломкой. 2 картофелины отвариваю в мундире, очищаю и нарезаю соломкой. 300 г свеклы и 300 г моркови отвариваю или запекаю до мягкости, очищаю и нарезаю соломкой.

300 г белокочанной капусты шинкую, 1 огурец и 1 луковицу нарезаю тонкой соломкой. Все ингредиенты смешиваю в большой салатнице. Заправляю майонезом по вкусу, солю при необходимости и даю салату настояться в холодильнике 1–2 часа перед подачей.

