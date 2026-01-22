Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 07:24

Тоже любите сытные мясные салаты? Чафан с говядиной вас точно не разочарует

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Чафан — это салат для тех, кто ценит основательность и сытность. Нежная отварная говядина, свежие хрустящие овощи и сладость свеклы создают гармоничный вкус, который насыщает по-настоящему, как и положено сибирскому блюду.

300 г говядины отвариваю до готовности и нарезаю тонкой соломкой. 2 картофелины отвариваю в мундире, очищаю и нарезаю соломкой. 300 г свеклы и 300 г моркови отвариваю или запекаю до мягкости, очищаю и нарезаю соломкой.

300 г белокочанной капусты шинкую, 1 огурец и 1 луковицу нарезаю тонкой соломкой. Все ингредиенты смешиваю в большой салатнице. Заправляю майонезом по вкусу, солю при необходимости и даю салату настояться в холодильнике 1–2 часа перед подачей.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

Проверено редакцией
Читайте также
Финский блин — завтрак без суеты: запекаем в духовке, а не жарим на сковороде!
Общество
Финский блин — завтрак без суеты: запекаем в духовке, а не жарим на сковороде!
Монастырская каша — праздник для вегетарианца: сытно, вкусно и без мяса!
Общество
Монастырская каша — праздник для вегетарианца: сытно, вкусно и без мяса!
Салат, который скрасит любой обед или ужин: обалденное сочетание доступных продуктов
Общество
Салат, который скрасит любой обед или ужин: обалденное сочетание доступных продуктов
Этот салат с шампиньонами и колбасой стал нашим фаворитом — «Русский медведь», который готовится за 15 минут
Общество
Этот салат с шампиньонами и колбасой стал нашим фаворитом — «Русский медведь», который готовится за 15 минут
Эта буженина с паприкой и хмели-сунели стала хитом наших застолий — мариную и запекаю до румяной корочки
Общество
Эта буженина с паприкой и хмели-сунели стала хитом наших застолий — мариную и запекаю до румяной корочки
еда
салаты
мясо
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бывший сотрудник СБУ раскрыл истинные причины дела против Тимошенко
SHOT узнал, что Кокорин «забил» на коммунальные платежи
В Соцфонде подготовили данные для назначения пенсий 1,5 млн россиян
Япония осталась без стратегического сырья из-за ответных санкций России
Генпрокуратура приняла новое решение по делу экс-замминистра Иванова
Известный фигурист дал ценный совет Петросян и Гуменнику перед Олимпиадой
Раскрыто, какой срок получил бы Мартынов за убийство Лермонтова в 2026 году
Разнос техники ВСУ, спасение сослуживцев: новости СВО к утру 22 января
Стало известно, сколько мирных граждан погибли от атак ВСУ в 2026 году
Москалькова: Киев вернул тела двух военных, попавших в плен без ранений
Москалькова рассказала о массовых захоронениях после вторжения ВСУ
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 22 января
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 22 января: инфографика
Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок
Трамп раскрыл, почему перестал называть коронавирус «китайским вирусом»
Появились новые детали по работе на месте обвалившегося ТЦ в Новосибирске
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью более 30 БПЛА
В Британии оценили подготовку военных США для проведения операций в Арктике
Назван самый полезный продукт в зимнее время
Появились новые подробности в деле «политеховского маньяка»
Дальше
Самое популярное
Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины
Россия

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины

Натрите картофель с сыром и чесноком: печеные котлетки в духовке — хрустящие и ароматные, идеально с утренним кофе
Общество

Натрите картофель с сыром и чесноком: печеные котлетки в духовке — хрустящие и ароматные, идеально с утренним кофе

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание
Семья и жизнь

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.