Тоже любите густые насыщенные блюда? Этот куриный соус с овощами станет вашим фаворитом на зиму

Это блюдо напоминает традиционную деревенскую кухню, где все готовится в одной посуде и томится до тех пор, пока ингредиенты не отдадут весь свой вкус и аромат. Простота приготовления компенсируется невероятно насыщенным вкусом готового блюда.

500–600 г мелко нарезанной курицы (ножки и крылья) обжариваю в кастрюле с толстым дном до испарения сока и легкой румяной корочки, солю и перчу по вкусу. Добавляю 2 луковицы, нарезанные полукольцами, и обжариваю до мягкости.

Добавляю 5–6 крупно нарезанных картофелин, 1 натертую морковь, 30 г сливочного масла, 2 лавровых листа, соль и перец. Ввожу 2 помидора, натертых на мелкой терке, перемешиваю и заливаю 2 л кипяченой воды, чтобы ингредиенты были полностью покрыты. Накрываю крышкой и томлю на медленном огне до мягкости картофеля. В конце добавляю 2–3 измельченных зубчика чеснока и зелень по вкусу.

