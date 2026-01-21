Атака США на Венесуэлу
21 января 2026 в 09:33

Тоже любите густые насыщенные блюда? Этот куриный соус с овощами станет вашим фаворитом на зиму

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Это блюдо напоминает традиционную деревенскую кухню, где все готовится в одной посуде и томится до тех пор, пока ингредиенты не отдадут весь свой вкус и аромат. Простота приготовления компенсируется невероятно насыщенным вкусом готового блюда.

500–600 г мелко нарезанной курицы (ножки и крылья) обжариваю в кастрюле с толстым дном до испарения сока и легкой румяной корочки, солю и перчу по вкусу. Добавляю 2 луковицы, нарезанные полукольцами, и обжариваю до мягкости.

Добавляю 5–6 крупно нарезанных картофелин, 1 натертую морковь, 30 г сливочного масла, 2 лавровых листа, соль и перец. Ввожу 2 помидора, натертых на мелкой терке, перемешиваю и заливаю 2 л кипяченой воды, чтобы ингредиенты были полностью покрыты. Накрываю крышкой и томлю на медленном огне до мягкости картофеля. В конце добавляю 2–3 измельченных зубчика чеснока и зелень по вкусу.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

еда
рецепты
овощи
мясо
курица
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
