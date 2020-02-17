https://static.news.ru/photo/3214a468-5192-11ea-9d5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Темой 17-го Тотального диктанта станут события, связанные с освоением космоса.

В частности, акция будет посвящена детству теоретика космонавтики Константина Циолковского и полёту первого в мире космонавта Юрия Гагарина. Об этом сообщили в пресс-службе московского Музея космонавтики.

Четыре части про детство Константина Циолковского участники напишут 4 апреля. Пятая часть текста посвящена полёту в космос Юрия Гагарина, — говорится в сообщении.

Автором текста для Тотального диктанта в 2020 году стал писатель Андрей Геласимов. 21 февраля в Музее космонавтики пройдёт тестирование, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Министерство образования и науки России поручило вузам включить в число учитываемых для зачисления достижений участие абитуриента в так называемом диктанте Победы.