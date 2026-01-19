Атака США на Венесуэлу
Торт без выпечки «Творожный лентяй»: готовлю за 5 минут — вкуснее любого тирамису

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
«Творожный лентяй» — настоящая находка, когда хочется сладкого здесь и сейчас, без духовки, желатина и лишних хлопот. Я называю его «Лентяй» — потому что проще уже не бывает. Все продукты доступные, бюджетные и почти всегда есть дома. А на вкус — нежный, шоколадный, с кремовой текстурой, от которого гости потом просят рецепт. Этот торт выручает меня и к обычному чаепитию, и к празднику. Минимум времени, никакой выпечки, а результат — как из хорошей кондитерской.

Ингредиенты: топлёное печенье — 350 г, творог (0–5%) — 600 г, сметана — 150 г, сахар — 100 г, какао — 1 ст. л., кипяток — 80–100 мл, шоколад — 1 плитка, молоко — 30 мл.

Приготовление: в глубокой миске соединяю творог, сахар и сметану, пробиваю блендером до идеально гладкого крема. Отдельно готовлю пропитку: какао заливаю кипятком и хорошо размешиваю. Форму беру любую — стеклянную или разъёмную. На дно выкладываю слой печенья, пропитываю какао и щедро смазываю творожным кремом. Так собираю 3 слоя. Верх аккуратно выравниваю. Для глазури ломаю шоколад, добавляю молоко и растапливаю до гладкости. Поливаю торт сверху и убираю в холодильник минимум на час. Перед подачей нож слегка нагреваю — торт режется идеально.

Ранее мы делились рецептом пяти намазок на бутерброды на все случаи жизни. Тут и селедка, и консервы, и скумбрия, и сырки.

Проверено редакцией
