Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 04:14

Топ среди ПП-десертов: нежное кофейное суфле — готовится за 10 минут без выпечки и сахара

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Нужен десерт, который готовится без духовки, взбивания и сложных процессов? Это именно тот случай! Просто смешать, разлить по формочкам и убрать в холодильник — через несколько часов у вас готов изысканный десерт.

10 г желатина заливаю 50 г воды и оставляю на 15 минут для набухания. Затем растворяю на водяной бане или в микроволновке (1,5 минуты), не доводя до кипения. 2 ч. л. кофе или цикория развожу в 30 мл горячей воды.

500 г ряженки смешиваю с кофейной смесью и подсластителем по вкусу. Тонкой струйкой вливаю растворенный желатин, постоянно помешивая. Разливаю по формочкам и убираю в холодильник на 3–4 часа до полного застывания.

Ранее сообщалось о напитке, который активизирует мозг лучше кофе, без дрожи в руках и резкого спада энергии. Всего три натуральных ингредиента — и вы готовы к интеллектуальному марафону.

Проверено редакцией
Читайте также
Финский блин — завтрак без суеты: запекаем в духовке, а не жарим на сковороде!
Общество
Финский блин — завтрак без суеты: запекаем в духовке, а не жарим на сковороде!
Монастырская каша — праздник для вегетарианца: сытно, вкусно и без мяса!
Общество
Монастырская каша — праздник для вегетарианца: сытно, вкусно и без мяса!
«Сметанная лакомка» с картошкой и куриной грудкой: горячее, которое станет вашим коронным блюдом
Общество
«Сметанная лакомка» с картошкой и куриной грудкой: горячее, которое станет вашим коронным блюдом
Не выбрасываем: печенье из переспелых бананов своими руками
Семья и жизнь
Не выбрасываем: печенье из переспелых бананов своими руками
Храню запас замороженных бананов — всегда можно быстро сделать десерт
Семья и жизнь
Храню запас замороженных бананов — всегда можно быстро сделать десерт
еда
рецепты
десерты
кофе
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Церковная служба во сне: благословение или испытание впереди?
Пенсии многодетных матерей вырастут: что зачтут в стаж, кому ждать прибавки
Стали известны детали проекта соглашения по Гренландии
Психотерапия, зависимость, личная жизнь: где сейчас Сергей Бурунов
Евросоюз призвали дать отпор Трампу из-за презрения к организации
Назван срок полной цифровой трансформации России
В Новосибирске задержан собственник рухнувшего ТЦ
Нардеп Рады поймал Зеленского на лжи и популизме
Сожгли две трети: когда замерзающий ЕС на коленях приползет к РФ за газом
В МЖД уточнили информацию о сходе вагонов в Тульской области
Отказ от почетных званий, личная жизнь, мнение об СВО: где сейчас Ярмольник
В США раскрыли, кто из соратников Трампа против силового захвата Гренландии
«Хорошая традиция»: глава РФПИ оценил новый коррупционный скандал в Киеве
Пленный рассказал, как инструкторы ВСУ контролируют быт мобилизованных
Пожар на портовом терминале в Краснодарском крае взяли под контроль
Юрист дал совет, как защитить себя от «схемы Долиной»
Русский «Орешник» уже не догнать: супероружие РФ сеет панику в ЕС и США
Разрыв связей с РФ, эмиграция, высмеивание СВО: где сейчас Руслан Белый
В РФПИ озвучили, какую следующую сделку могут заключить США
Трамп подтвердил процесс подготовки будущей сделки по Гренландии
Дальше
Самое популярное
2 картошки, 2 яйца — и завтрак на столе: готовим ароматную лепешку с зажаренной корочкой
Общество

2 картошки, 2 яйца — и завтрак на столе: готовим ароматную лепешку с зажаренной корочкой

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины
Россия

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание
Семья и жизнь

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.