Топ среди ПП-десертов: нежное кофейное суфле — готовится за 10 минут без выпечки и сахара

Нужен десерт, который готовится без духовки, взбивания и сложных процессов? Это именно тот случай! Просто смешать, разлить по формочкам и убрать в холодильник — через несколько часов у вас готов изысканный десерт.

10 г желатина заливаю 50 г воды и оставляю на 15 минут для набухания. Затем растворяю на водяной бане или в микроволновке (1,5 минуты), не доводя до кипения. 2 ч. л. кофе или цикория развожу в 30 мл горячей воды.

500 г ряженки смешиваю с кофейной смесью и подсластителем по вкусу. Тонкой струйкой вливаю растворенный желатин, постоянно помешивая. Разливаю по формочкам и убираю в холодильник на 3–4 часа до полного застывания.

