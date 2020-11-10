Топ-менеджера банка «Траст» Михаила Хабарова перевели под домашний арест

https://static.news.ru/photo/c9f43698-2349-11eb-a392-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Исполнительный директор банка «Траст» Михаил Хабаров, подозреваемый в хищении почти 842 млн рублей, переведён из СИЗО под домашний арест.

Соответствующее решение принял Басманный суд Москвы, передаёт ТАСС, ссылаясь на пресс-службу учреждения. Таким образом было удовлетворено соответствующее ходатайство следствия.

Избранная ранее мера пресечения в отношении Михаила Хабарова в виде заключения под стражу изменена на домашний арест сроком до 30 ноября 2020 года, — сказала пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

Пресненский суд Москвы арестовал Хабарова в октябре 2020 года до конца ноября. Позднее законность ареста подтвердил Мосгорсуд. Хабарова обвиняют в хищении почти 842 млн рублей у владельца «Деловых линий» Александра Богатикова. При этом сам банкир вину не признаёт. По его мнению, с Богатиковым у них произошёл гражданско-правовой конфликт, превращённый его оппонентом в уголовное дело.

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