https://static.news.ru/photo/4881218e-ff5a-11e9-9f6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Крупнейшие российские банки за последние пять лет увеличили премии своим топ-менеджерам в три-шесть раз.

Сбербанк в январе — сентябре 2019 года заплатил своим сотрудникам 3,8 миллиарда рублей, ВТБ и Газпромбанк — по 3,3 миллиарда рублей, Альфа-банк — 2,1 миллиарда рублей, банк «Открытие» — 1,76 миллиарда рублей, сообщает газета «Известия».

Райффайзенбанк и Россельхозбанк с 2015 года увеличили премии топ-менеджеров вдвое, Сбербанк — в четыре раза, Московский кредитный банк — в шесть.

Как ранее писал NEWS.ru, глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов назвал условие, при котором россияне могут получать пенсию в 52 тыс. рублей. По его словам, человек, добровольно откладывающий выход на пенсию, способен увеличить будущие выплаты, используя два бонуса.