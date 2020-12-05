«Тонкий намёк»: итальянский волонтёр попросил Путина о гражданстве

https://static.news.ru/photo/2baa2e5c-36ef-11eb-a3d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провёл онлайн-встречу с представителями волонтёрского движения и с финалистами конкурса «Доброволец России — 2020» в честь Дня волонтёра, который празднуется в субботу, 5 декабря. Один из собеседников Путина, итальянский преподаватель Валерио, работающий волонтёром в Красноярске, обратился к президенту с просьбой о российском гражданстве.

Господин президент, я не француз, я не актёр. Я простой итальянский преподаватель. Но так сильно мечтаю стать гражданином России! Это тонкий намёк. Всех с Днём волонтёра, — с такими словами обратился итальянец к Путину.

Очевидно, Валерио припомнил историю с получением российского гражданства знаменитым французским актёром Жераром Депардье. Путин шутку и намёк оценил.

Тоньше не бывает, — со смехом ответил российский лидер.

Как ранее писал NEWS.ru, Владимир Путин отметил важность и ценность работы волонтёров, особенно в условиях пандемии. Он пообещал, что власти будут создавать все условия для дальнейшей волонтёрской деятельности в стране.