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15 июля 2025 в 21:30

Томатный суп-пюре с рисом: не верьте, что готовить сложно — это легко!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Томатный суп-пюре с рисом — простое, легкое и низкокалорийное блюдо, идеально подходящее для вегетарианцев и тех, кто следит за фигурой. Этот суп не требует сложных кухонных приборов и готовится всего за 20 минут.

Ингредиенты

  • Томатный сок — 1000 мл
  • Рис — 100 г
  • Соль, перец, травы — по вкусу (петрушка, базилик или прованские травы)

Как готовить

  1. Засыпьте рис в кастрюлю с томатным соком, накройте крышкой. Доведите до кипения на сильном огне, затем уменьшите огонь и варите 10 минут.
  2. Несколько раз перемешайте, чтобы рис не слипался.
  3. Добавьте свежие или сушеные травы — на любой стадии приготовления, как вам удобнее.
  4. После варки дайте супу постоять под крышкой ещё 10 минут, чтобы рис полностью размягчился и суп стал гуще.
  5. Посолите и поперчите по вкусу.

Суп можно подавать как теплым, так и холодным — отличный вариант для легкого обеда или ужина. Простой рецепт, который стоит попробовать каждому.

Ранее сообщалось, что если муки нет, то ее успешно заменят овсяные хлопья, кукурузный или картофельный крахмал, а также кокосовая и ореховая мука. Эти альтернативы не только выручат в нужный момент, но и добавят выпечке интересную текстуру.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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