Томатный суп-пюре с рисом: не верьте, что готовить сложно — это легко!

Томатный суп-пюре с рисом: не верьте, что готовить сложно — это легко!

Томатный суп-пюре с рисом — простое, легкое и низкокалорийное блюдо, идеально подходящее для вегетарианцев и тех, кто следит за фигурой. Этот суп не требует сложных кухонных приборов и готовится всего за 20 минут.

Ингредиенты

Томатный сок — 1000 мл

Рис — 100 г

Соль, перец, травы — по вкусу (петрушка, базилик или прованские травы)

Как готовить

Засыпьте рис в кастрюлю с томатным соком, накройте крышкой. Доведите до кипения на сильном огне, затем уменьшите огонь и варите 10 минут. Несколько раз перемешайте, чтобы рис не слипался. Добавьте свежие или сушеные травы — на любой стадии приготовления, как вам удобнее. После варки дайте супу постоять под крышкой ещё 10 минут, чтобы рис полностью размягчился и суп стал гуще. Посолите и поперчите по вкусу.

Суп можно подавать как теплым, так и холодным — отличный вариант для легкого обеда или ужина. Простой рецепт, который стоит попробовать каждому.

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