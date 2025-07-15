Томатный суп-пюре с рисом: не верьте, что готовить сложно — это легко!

Томатный суп-пюре с рисом — простое, легкое и низкокалорийное блюдо, идеально подходящее для вегетарианцев и тех, кто следит за фигурой. Этот суп не требует сложных кухонных приборов и готовится всего за 20 минут.
Ингредиенты
- Томатный сок — 1000 мл
- Рис — 100 г
- Соль, перец, травы — по вкусу (петрушка, базилик или прованские травы)
Как готовить
- Засыпьте рис в кастрюлю с томатным соком, накройте крышкой. Доведите до кипения на сильном огне, затем уменьшите огонь и варите 10 минут.
- Несколько раз перемешайте, чтобы рис не слипался.
- Добавьте свежие или сушеные травы — на любой стадии приготовления, как вам удобнее.
- После варки дайте супу постоять под крышкой ещё 10 минут, чтобы рис полностью размягчился и суп стал гуще.
- Посолите и поперчите по вкусу.
Суп можно подавать как теплым, так и холодным — отличный вариант для легкого обеда или ужина. Простой рецепт, который стоит попробовать каждому.
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