Томатный суп-пюре с брынзой и ржаными гренками! Самый лучший рецепт осени — просто и вкусно

Томатный суп-пюре с брынзой и ржаными гренками — это воплощение уюта и гармонии вкусов. Нежная кремовая текстура с яркой кислинкой томатов, пикантной солоноватостью брынзы и хрустом ароматных гренок превращает обычный обед в маленький праздник. Этот суп согреет в холодный день и поразит гостей своим насыщенным вкусом и профессиональным видом, хотя готовится невероятно просто.

Вам понадобятся: 1 кг спелых томатов, 1 сладкая луковица, 3 зубчика чеснока, 200 г брынзы, 4 ломтика ржаного хлеба, 800 мл овощного бульона, 3 ст. л. оливкового масла, соль, перец, прованские травы. Лук и чеснок пассеруйте в масле до мягкости. Добавьте разрезанные на четвертинки томаты, тушите 10 минут. Влейте бульон, доведите до кипения и варите 15 минут. Погружным блендером превратите суп в пюре. Приправьте специями. Хлеб нарежьте кубиками, подсушите на сковороде с маслом и чесноком. Разлейте суп по тарелкам, посыпьте крошкой брынзы и подавайте с гренками.

