Стало известно, когда москвичи смогут увидеть северное сияние Астрофизик Чугая: москвичи смогут увидеть северное сияние в ночь на 16 сентября

Жители Москвы в ночь на 16 сентября смогут увидеть северное сияние, пишет 360.ru. По словам астрофизика Николая Чугая, это природное явление вне северных широт встречается довольно редко.

Полярное сияние появляется из-за свечения молекул в ионосфере на высоте от 150 до 300 километров, объяснил Чугай. В момент, когда этот поток начинает влиять на магнитное поле Земли, возникает дополнительное ускорение. Ученый добавил, что полярное сияние вне северных широт не приведет к негативным последствиям.

Жители нескольких регионов России наблюдали северное сияние в ночь на 3 сентября. Атмосферное явление было зафиксировано над Ленинградской областью, Ханты-Мансийским автономным округом, Ямало-Ненецким автономным округом и другими территориями страны.