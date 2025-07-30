Томатный джем с перчиком чили! Необычный рецепт из томатов по-азиатски!

Пряный томатный джем — необычный вкус, который запомнится надолго! Представьте: сладость карамелизованных томатов, жгучий перец, пряный имбирь и глубина вкуса от рыбного соуса — этот джем не имеет ничего общего с привычными сладкими заготовками. Он идеально подойдет к сырной тарелке, мясу на гриле или просто к свежему хлебу. Готовится просто, а результат поражает!

Начинаем с подготовки ингредиентов: 600 г спелых мясистых томатов (лучше сливовидных) бланшируем, снимаем кожицу и нарезаем кубиками. Очищаем кусочек имбиря (4-5 см) и мелко рубим. 3 перчика чили очищаем от семян (если хотите менее острый вариант) и тонко шинкуем.

В сотейнике соединяем томаты, чили, имбирь, 100 мл 6% уксуса, стакан сахара, 2 ст. л. рыбного соуса, лавровый лист и щепотку соли. Доводим до кипения на среднем огне, затем убавляем огонь до минимума.

Варим около 40–50 минут, периодически помешивая, пока масса не загустеет до консистенции джема. Важно следить, чтобы не пригорело, — если нужно, можно добавить пару ложек воды. В конце пробуем на соль и остроту, при необходимости корректируем.

Горячий джем разливаем по стерильным банкам, закручиваем крышками и даем остыть в перевернутом виде.

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