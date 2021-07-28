Только треть инновационных технологий на дорогах оказались новыми

Из использованных на федеральных дорогах с 2019 по 2020 год инновационных технологий и материалов 63,6% являются устаревшими. Об этом заявил аудитор Счётной палаты Валерий Богомолов.

В период 2018–2020 годов на автомобильных дорогах федерального значения применено 264 технологии и материала, отнесённых к новым. Вместе с тем 168 технологий и материалов, или 63,6% по факту не являются новыми, — сообщил Богомолов.

Он перечислил также системные проблемы дорожной отрасли. В ней нет отвечающего за создание благоприятных условий инновационного развития государственного органа, нет утверждённого порядка разработки и внедрения новых технологий и материалов, нет мониторинга результатов их применения. Помимо этого, не зафиксированы законом сами понятия «новые технологии», «новые материалы», «новые технологические решения».

Глава Росавтодора Роман Новиков заявил, что его ведомство уже начало устранять обнаруженные недостатки.

Ранее сообщалось, что Счётная палата назвала способ снизить траты при строительстве дорог.