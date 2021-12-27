«Только через референдум»: Матвиенко об укрупнении регионов

Укрупнение регионов целесообразно. Снимать с повестки этот вопрос не нужно, однако следует тщательно обсудить его с гражданами РФ, сообщила на пресс-конференции в эфире «Вместе-РФ» спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. Она подчеркнула, что власть должна создать условия для проведения референдума и затем провести безболезненное объединение.

Тема чувствительная и острая. Не могу сказать, что она вот прямо сегодня актуальна, но она не ушла из повестки дня. Решать этот вопрос предоставлено гражданам. Только граждане могут проявить свою волю, высказаться, что им даст объединение или укрупнение, будут ли они лучше жить и так далее. Это у нас очень демократичная процедура, только через референдум, — заявила она.

Матвиенко подчеркнула, что по её мнению, регион может быть экономичеcки эффективным, только если для этого существуют условия. Прежде всего это чиcленность трудовых ресурсов, потому что никто не пойдёт с инвестициями, cтроить новый завод, развивать экономику, если там не хватает людей.

Матвиенко отметила, что «такая разнополоcица» регионов — это наследие РСФСР. Но тогда это не имело такого значения, поскольку была одна большая страна, не было такого разрыва в развитии регионов, как сейчас, подчеркнула глава верхней палаты.

Матвиенко добавила, что поставлена задача макcимально задействовать возможности каждого региона и таким oбразом выравнивать уровень жизнь людей.

Но это не так просто сделать и не так быстро, — подчеркнула она.

Ранее доцент РАНХиГС, экономист и аналитик Николай Кульбака рассказал NEWS.ru, что укрупнение ряда регионов России ни к чему хорошему не приведёт. Так он прокомментировал возможное обсуждение властями РФ объединения Курганской области и Тюменской, Еврейской автономной области и Хабаровского края.