Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 февраля 2026 в 19:31

Тофу, которое не бывает пресным: рецепт мапо-тофу с фаршем и сычуаньским перцем. Готовится быстро, съедается молнией

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Мапо-тофу одинаково великолепно и с мясным фаршем, и с его растительным заменителем, и даже просто с грибами. Его суть — в соусе и текстуре тофу, что делает рецепт невероятно гибким для любых предпочтений.

Для мапо-тофу заранее отвариваю рис; 2 зубчика чеснока и кусочек имбиря (около 1 ст. л.) мелко рублю; 4 стебля зеленого лука режу наискосок, отделяя белую часть от зеленой; 250 г мягкого или твердого тофу нарезаю кубиками по 2,5 см. В небольшой кастрюле довожу до кипения подсоленную воду, аккуратно опускаю тофу и бланширую на медленном огне 1 минуту, затем откидываю на сито. 1 ст. л. сычуаньского перца обжариваю на сухой сковороде до аромата, половину перемалываю в порошок. В воке или глубокой сковороде разогреваю 2 ст. л. растительного масла, бросаю целые горошины перца, обжариваю до запаха и вынимаю их. В ароматном масле обжариваю 40 г свиного фарша до румяности, выкладываю на тарелку. В то же масло добавляю чеснок, имбирь и белую часть лука, обжариваю минуту. Затем кладу 1 ст. л. сычуаньской пасты из чили и бобов (доубаньцзян), 1/2 ст. л. ферментированных черных бобов и 1 ч. л. хлопьев чили, обжариваю 20 секунд. Вливаю 85 мл воды, довожу до кипения. Развожу 2 ч. л. кукурузного крахмала в столовой ложке холодной воды, вливаю в соус, помешивая, до загустения. Аккуратно возвращаю в сковороду тофу и фарш, осторожно перемешиваю, чтобы тофу не развалилось, и прогреваю пару минут. Подаю, посыпав молотым сычуаньским перцем и зеленым луком, с отварным рисом.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.

Проверено редакцией
Читайте также
«Вам не жалко своих?»: беженка рассказала, как ВСУ убили людей в Родинском
Регионы
«Вам не жалко своих?»: беженка рассказала, как ВСУ убили людей в Родинском
Выливаю пол-литра молока прямо на жареную рыбу — такой нежный минтай больше нигде не пробовала
Общество
Выливаю пол-литра молока прямо на жареную рыбу — такой нежный минтай больше нигде не пробовала
Взрыв вкуса из Китая: мапо-тофу. Фарш, чили, тофу и уникальные бобы. Готовлю за 10 минут — это шедевр остроты
Общество
Взрыв вкуса из Китая: мапо-тофу. Фарш, чили, тофу и уникальные бобы. Готовлю за 10 минут — это шедевр остроты
Моя палочка-выручалочка для супов: домашний кубик для бульона. Натурально, вкусно, без химии. Заготовлю с запасом!
Общество
Моя палочка-выручалочка для супов: домашний кубик для бульона. Натурально, вкусно, без химии. Заготовлю с запасом!
Печень по-новому: в бархатном соусе с плавленым сыром. Лук и морковь добавляют сладости. Просто, сытно, очень вкусно
Общество
Печень по-новому: в бархатном соусе с плавленым сыром. Лук и морковь добавляют сладости. Просто, сытно, очень вкусно
еда
рецепты
тофу
супы
соусы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экранная возлюбленная Вячеслава Тихонова умерла после тяжелой болезни
Ирак принял более 2,2 тысячи боевиков ИГ из сирийских тюрем
«Гвоздь в крышку гроба»: эксперт оценил покушение на генерала Алексеева
Дроны РФ разнесли подачку Запада ВСУ, «дефицит» танков: что будет дальше
Гладков объявил в Белгороде эвакуацию
Слуцкий назвал покушение на генерала провокацией Киева
Домушник «обменял» сосиски в тесте на золото
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Российский посол высказался о совместном использовании Севморпути с Кореей
В Белом доме разочаровались в лидере венесуэльской оппозиции
В Коми школьники наелись полусырого мяса и отравились
В Киеве придумали, как «сделать прописку» войскам НАТО на Украине
В Госдуме разъяснили механизмы защиты прав дольщиков в 2026 году
Дмитриев сделал неутешительный прогноз по карьере Стармера
Lada бросит вызов быстрым иномаркам: вот что такое Vesta Sport
Посол России в Лондоне высказался о контактах с Залужным
Мирошник объяснил, почему Зеленскому выгоден «могильный» холод в домах
На Украине футболиста прогнали с должности капитана за русский язык
«Разрушили все»: Азаров озвучил один неудобный для Киева факт
Зеленский потребовал у Франции вооружение
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Не успеваю покупать капусту. Научилась жарить оладьи — домашние говорят: ужина не надо, вкусно и без мяса
Общество

Не успеваю покупать капусту. Научилась жарить оладьи — домашние говорят: ужина не надо, вкусно и без мяса

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.