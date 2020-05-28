Титов предложил частично декриминализировать статью о незаконном бизнесе

https://static.news.ru/photo/e7c48844-a0c2-11ea-b93e-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил декриминализировать часть статьи за незаконное предпринимательство.

В частности, предлагается изменить ту часть статьи, которая предусматривает привлечение к уголовной ответственности за предпринимательство без регистрации, передаёт ТАСС.

Предлагается декриминализировать ч. 1 ст. 171 УК РФ в части привлечения к уголовной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, — говорится в докладе Титова.

В документе при этом предлагается предусмотреть внесение изменений в ст. 14.1 КоАП РФ, которые устанавливают ответственность за причинение крупного ущерба гражданам, организациям или государству. Согласно предложению Титова, диспозицию нормы можно дополнить условием административного наказания за предпринимательскую деятельность без лицензии или обязательной аккредитации.

Ранее NEWS.ru писал о том, что бизнес-омбудсмен Борис Титов представил российскому президенту Владимиру Путину доклад с оценкой условия ведения предпринимательской деятельности в РФ.