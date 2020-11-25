Тину Канделаки оштрафовали за эфир с Турчаком почти на 100 тысяч рублей

https://static.news.ru/photo/f455d2aa-2f17-11eb-a474-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Телеканал RTVI оштрафовал одну из своих ведущих Тину Канделаки после эфира с секретарём генсовета «Единой России» Андреем Турчaком почти на 100 тысяч рублей. Суть претензии компании к интервьюеру заключается в том, что она не задала своему собеседнику вопрос о нападении на журналиста Олега Кашина. Об этом сообщили представители пресс-службы телеканала.

6 ноября 2010 года Олег Кашин был жестоко избит двумя поджидавшими его неизвестными лицами возле своего дома на Пятницкой улице в Москве. Нападение на журналиста было зафиксировано камерами видеонаблюдения, судя по записи которых, один из нападавших удерживал Кашина, а второй в течение полутора минут избивал его железным прутом, нанеся 56 ударов. Журналист был доставлен в 36-ю больницу Москвы, где были диагностированы множественные травмы. Два года назад Кашин обнародовал видеозапись допроса обвиняемого в нападении Данила Веселова. Мужчина в качестве заказчика упоминает Турчака.

Генеральный продюсер RTVI Сергей Шнуров после интервью Канделаки с секретарём генсовета «Единой России» заявил, что оштрафовал телеведущую. Он сказал, что причина санкции заключается в том, что она не задала Турчаку вопрос про Кашина. Позднее в пресс-службе телеканала назвали сумму штрафа.

Мы сократили выплату Тине Канделаки на 98 060 рублей. Как и в любой редакции, мы стремимся мотивировать сотрудников выдавать максимальный, профессиональный результат. Для этого нужен и кнут, и пряник, — цитирует сообщение РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, Канделаки назвала произошедшее классическим примером цензуры. По её мнению, она имеет право выбирать, с кем и о чём она будет говорить, однако, по её словам, у генерального продюсера телеканала другая точка зрения на этот вопрос. И журналитска «готова платить за свои убеждения».