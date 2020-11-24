Сергей Шнуров оштрафовал Канделаки за эфир

https://static.news.ru/photo/ad98b15c-2e90-11eb-9ccf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров оштрафовал телеведущую Тину Канделаки за незадaнный вопрос. Та назвала это цензурой.

Канделаки была оштрафована за то, что она в интервью с секретарём генерального совета «Единой России» Андреем Турчaком не задала вопрос о нападении на журналиста Олега Кaшина в 2010 году. Ранее этот инцидент связывали с именем партийца.

Я считаю, что это классический пример цензуры. Да, меня оштрафовали и могут штрафовать и дальше, потому что я категорически против того, что мне указывают, какие вопросы задавать, — цитирует РИА Новости Канделаки.

По её мнению, она имеет право выбирать, с кем и о чём она будет говорить, однако, по её словам, у генерального продюсера телеканала другая точка зрения на этот вопрос. И она «готова платить за свои убеждения».

6 ноября 2010 года Олег Кашин был жестоко избит двумя поджидавшими его неизвестными лицами возле своего дома на Пятницкой улице в Москве. Нападение на журналиста было зафиксировано камерами видеонаблюдения, судя по записи которых, один из нападавших удерживал Кашина, а второй в течение полутора минут избивал его железным прутом, нанеся 56 ударов. Журналист был доставлен в 36-ю больницу Москвы, где были диагностированы переломы голени, верхней и нижней челюстей, кисти (в том числе травматический отрыв двух фаланг пальца), черепно-мозговая травма и множественные повреждения.

27 ноября 2018 года Кашин опубликовал получасовое видео допроса подозреваемого Данила Веселова, на котором тот рассказывает обстоятельства нападения, а также упоминает Турчака в качестве заказчика преступления.

Ранее, как писал NEWS.ru, Лоза подал исковое заявление в суд о защите чести и достоинства. Музыкант обиделся на Шнурова из-за стихотворения, в котором тот высмеял вручение ему государственной награды президентом Владимиром Путиным. Строки были оформлены в свойственной для лидера группы «Ленинград» манере — с обильным использованием нецензурных выражений.