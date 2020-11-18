«Ущемлённое мини-достоинство»: Лоза и Шнуров встретятся в суде

https://static.news.ru/photo/e806781a-297c-11eb-82b9-fa163e074e61_660.jpg Юрий Лоза Фото: vk.com/nomoiplot

Российский певец и музыкант Юрий Лоза намерен добиться справедливости через суд от шоумена, лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова. Лоза подал иск о защите чести и достоинства.

Автор нетленного хита «Плот» обиделся на Шнурова из-за стихотворения, в котором тот высмеял вручение Лозе государственной награды президентом РФ Владимиром Путиным. Сергей, разумеется, опубликовал стихи в привычной ему манере — с обильным использованием нецензурных выражений.

Стоит заметить, что изначально Лоза не был настроен столь категорично — он лишь заявил в ответ, что было бы слишком лестно называть творение оппонента стихами. Музыкант заявил также, что Шнуров обделён и вокальными данными, и попросту завидует.

Тогда Лоза посчитал дальнейшее продолжение противостояния ниже своего достоинства. Однако, как сообщает MK.RU, в итоге он изменил намерение — исковое заявление на Шнурова зарегистрировал Симоновский суд Москвы.

Лидер «Ленинграда» не замедлил отреагировать очередной эпиграммой. И хотя в этот раз он обошёлся без мата, его фирменный сарказм никуда не делся.

Дни последние вечность несут! // Собирается мёртвое воинство! // Хочет как-то поднять через суд // Ущемлённое мини-достоинство, — написал Шнуров в Instagram.

Питерский рокер не стесняется в нецензурных стихах реагировать едва ли не на каждое громкое событие в стране и в мире. Как писал NEWS.ru, Шнуров поэтически прокомментировал сообщение Фонда «Общественное мнение» о том, что 70% россиян считает нормальным ограничение свободы слова в отдельных случаях.