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Тинькофф Банк отреагировал на намерение Тинькова забрать бренд из России

Тинькофф Банк напомнил Тинькову, что ему больше не принадлежат права на бренд

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

В Тинькофф Банке напомнили своему основателю Олегу Тинькову о том, что юридические права на бренд полностью принадлежат финансовой организации, к которой он больше отношения не имеет, так как продал все активы, передаёт ТАСС. Ранее предприниматель написал на своей странице в Instagram (деятельность соцсети в России запрещена), что навсегда покинет страну и заберёт бренды Tinkoff и La Datcha с собой.

Все юридические права на бренд «Тинькофф» принадлежат банку, — сообщили в компании.

Ранее же Тинькофф Банк, который носит имя бизнесмена со дня его основания в 2006 году, принял решение от этого бренда отказаться, проведя ребрендинг. Таким образом финансовая организация решила «разорвать связь» с Тиньковым, который 19 апреля в социальных сетях выступил резко против спецоперации российских военных на Украине, что вызвало широкий общественный резонанс, критику со стороны высокопоставленных чиновников, которые призвали убрать любое упоминание о бизнесмене из госпроектов.

3 мая Тиньков навсегда попрощался с Россией, отметив при этом, что бренды Tinkoff and La Datcha он заберёт с собой. Он подчеркнул, что права на них принадлежат его семье. Предприниматель также поблагодарил Владимира Потанина, который выкупил у него 35% акций TCS Group Holding.

Однако в интервью The New York Times он назвал эту сделку «отчаянной распродажей со скидкой», отметив, что чувствовал себя словно в заложниках, когда пришлось «соглашаться на то, что тебе предлагают».

Во сколько обошлась такая сделка Потанину, доподлинно неизвестно. По приблизительной оценке, доля в 35% может стоить чуть больше $2 млрд. Она формируется из акционерного капитала компании (он состоит из 199,3 тыс. бумаг — расписки, торгуемые на бирже, приравниваются к ним один к одному).