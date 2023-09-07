Тинькофф Банк через суд стал изымать деньги у десятков клиентов Тинькофф Банк выиграл 20 судебных споров по доходам клиентов из-за сбоя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тинькофф Банк выиграл по меньшей мере 20 судебных разбирательств против своих клиентов, которые смогли заработать на разнице обменного курса валют в начале 2022 года из-за сбоя в системе, сообщает РБК. Как уточняется, хотя решений в пользу клиентов порядка 30, в 2023 году судьи стали чаще выступать на стороне банка.

Как рассказал журналистам представитель Тинькофф Банка, изначально судьи не до конца понимали суть споров. Как следствие, в судах первой инстанции решения часто принимались в пользу клиентов.

Сейчас же, когда у судов появилась возможность глубже разобраться в ситуации и злоупотреблениях клиентов, подавляющее большинство решений выносится в пользу банка. В том числе и в первых инстанциях, — сказал сотрудник компании.

В начале 2022 года некоторым клиентам Тинькофф Банка удалось выгодно обменять рубли через промежуточную конвертацию в британские фунты. Это позволяло приобретать доллары с выгодой порядка 20% даже по сравнению с биржевым курсом.

Ранее также сообщалось, что житель Волгограда закупился в приложении ЦУМа во время системного сбоя и приобрел вещи по цене в 846 раз ниже реальной стоимости. Администрация магазина не желала отправлять покупателю заказ, потому он обратился в суд и выиграл дело.