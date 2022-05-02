TikTok разрешил публиковать видео в России, но не всем TikTok частично вернул возможность публиковать новые видео в России

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Российские бренды вновь могут публиковать новый контент в приложении TikTok, рядовым пользователям из России пока такую возможность не вернули, сообщает Telegram-канал «Новости Москвы». Ранее из-за нового российского закона о фейках руководство платформы временно приостановило публикацию новых видеороликов в РФ для того, чтобы разобраться в его нюансах и избежать возможной блокировки в случае дискредитации российской армии.

TikTok разрешил публиковать новый контент в России, пока только брендам, — говорится в сообщении.

6 марта администрация TikTok ограничила россиянам доступ к приложению: пользователи не могли вести прямые трансляции и публиковать новые видеоролики, а также российскую аудиторию полностью отрезали от «остального мира», таким образом оставив наедине с относительно старым российским контентом. Подобное решение было аргументировано вступившим в силу новым «законом о фейках».

Закон о «фейковых новостях» был подписан президентом России Владимиром Путиным 4 марта. Согласно положениям этого закона, лицам, распространяющим информацию, дискредитирующую российскую армию, может грозить штраф от 700 тысяч до 1,5 млн рублей или заключение сроком до трёх лет. Должностные лица получат штраф в сумме от 3 до 5 млн рублей либо от 5 до 10 лет колонии. Если фейк вызовет особо тяжкие последствия, срок составит от 10 до 15 лет.

В связи с запретом публиковать новые видео TikTok потерял 87% русскоязычных авторов, которые приняли решение уйти на другие платформы из-за утраты возможности заработка.

Позже в AppStore произошёл сбой, в результате которого пользователи из России не могли найти TikTok под своим поисковым запросом, зато приложение отображалось под другими поисковыми запросами, например при вводе названий соцсетей Likee и Instagram (деятельность соцсети в России запрещена). Позже эту ошибку исправили.