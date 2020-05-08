Тестирование на коронавирус проводят более 70 частных лабораторий в РФ

https://static.news.ru/photo/51572c3a-910a-11ea-972d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Сдать тесты на наличие коронавирусной инфекции можно в частных и государственных лабораториях. По данным Роспотребнадзора, в настоящее время в России действует 75 лабораторий, которые проводят данные исследования.

Кроме того, тестирование на COVID-19 доступно в 412 лабораториях при государственных медорганизациях и 107 лабораториях Роспотребнадзора.

Как сообщили в ведомстве, информацию о прохождении тестирования в субъектах можно получить по телефонам оперативных штабов регионов.