Тестирование на коронавирус проводят более 70 частных лабораторий в РФ

Сдать тесты на наличие коронавирусной инфекции можно в частных и государственных лабораториях. По данным Роспотребнадзора, в настоящее время в России действует 75 лабораторий, которые проводят данные исследования.
Кроме того, тестирование на COVID-19 доступно в 412 лабораториях при государственных медорганизациях и 107 лабораториях Роспотребнадзора.
Как
Ранее департамент здравоохранения Москвы опроверг сообщения СМИ об использовании некачественных китайских экспресс-тестов на коронавирус. Там пояснили, что тесты произведены в Нидерландах, а не в Китае, и их результаты более чем в 90% случаев соответствуют результатам ПЦР-диагностики.
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