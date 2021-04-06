Тест Навального на коронавирус оказался отрицательным

https://static.news.ru/photo/ea707490-9775-11eb-a297-96000091f725_660.jpg Фото: Пресс-служба Бабушкинского суда

Оппозиционер Алексей Навальный, жалующийся на плохое самочувствие во время пребывания в колонии, не болен коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила его адвокат Ольга Михайлова.

Она рассказала, что мужчина действительно болен — температура поднималась до 39 градусов. При этом, по словам Михайловой, в колонии нет ни флюорографии, ни рентгена, и оценить его реальное состояние затруднительно.

Учитывая, что у него высокая температура и сильный кашель, а к нему ходили журналисты без масок, это может быть всё что угодно — и туберкулёз, и ковид, и ОРВИ. Мазок на коронавирус у него взяли вчера — вроде он отрицательный. Сегодня взяли ещё один, результата пока нет. Пока сказали, что ОРЗ, — приводит слова Михайловой Русская служба Би-би-си.

Навальный сообщал о вспышке заболеваемости туберкулёзом в колонии, где он отбывает наказание. Как написал оппозиционер, «уже третьего человека из его отряда госпитализировали с туберкулёзом». При этом в отряде всего 15 человек, поэтому отмечается превышение эпидемиологического порога. Сам оппозиционер сообщил, что у него наблюдаются сильный кашель и температура 38,1 градуса.

Как ранее писал NEWS.ru, жена Навального Юлия сообщила, что личное дело её мужа в колонии не содержит его паспорта. Это значит, что его нельзя доставить в больницу, а также невозможно рассмотреть вопрос о его условно-досрочном освобождении.