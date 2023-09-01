Терапевт рассказала, в каком случае почку вырезают вместе с камнем Терапевт Тимощенко: если в почке образовался коралловидный камень, то ее удалят

Фото: shutterstock.com

Образование в почке коралловидных камней, если их невозможно раздробить и вырезать, приводит к удалению органа (нефрэктомии), рассказала NEWS.ru Анастасия Тимощенко. Она добавила, что современные методы лечения позволяют проводить неинвазивные или малоинвазивные процедуры, в том числе литотрипсию.

Медик отметила, что при конкрементах размером до 5 мм оперативное вмешательство не требуется, кроме того наличие подобных образований зачастую не дает никаких симптомов, но все равно требует консультации уролога.

При остром течении заболевания в виде развития почечной колики могут прописать спазмолитик для облегчения боли, для прохождения камня по мочевыводящих путям. Часто требуется антибактериальная терапия. При затруднении прохождения крупного камня используется контактная литотрипсия в виде малоинвазивной процедуры дробления конкремента, — подчеркнула Тимощенко.

По ее словам, бесконтактной литотрипсией облегчают отхождения камней почек.

Ранее Тимощенко ранее рассказала NEWS.ru камни в почках образуются при нарушении обмена веществ и накоплении нерастворимых солей в мочевыводящей системе. Медик добавила, что в группе риска находятся граждане с ожирением, проблемами с ЖКТ, а также пациенты с наследственной предрасположенностью.