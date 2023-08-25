Врач рассказала, в каких случаях в почках появятся камни Терапевт Тимощенко: камни в почках появляются из-за проблем с ЖКТ или ожирения

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Камни в почках образуются при нарушении обмена веществ и накоплении нерастворимых солей в мочевыводящей системе, рассказала NEWS.ru терапевт Анастасия Тимощенко. Медик добавила, что в группе риска находятся граждане с ожирением, проблемами с ЖКТ, а также пациенты с наследственной предрасположенностью.

Камни в почках возникают на фоне инфекций в почках и мочевыводящих путях, метаболических нарушений, в частности ожирения, артериальной гипертензии, нарушения обмена мочевой кислоты, заболеваний обмена веществ, ассоциированных с генетической предрасположенностью, нарушения обмена кальция (например, гиперпаратиреоз), поликистозной болезни почек, — отметила врач.

Она подчеркнула, что образование камней провоцируют заболевания ЖКТ, ассоциированные с нарушением всасывания, в частности, состояния после резекции кишечника, бариатрических операций, мальабсорбции и болезни Крона.

Ранее уролог Виген Малхасян рассказал, что для лечения мочекаменной болезни могут использоваться консервативные методы, в том числе защелачивание мочи с помощью специальных препаратов. В беседе с aif.ru он пояснил, что метод растворения может применяться только в том случае, если камни сформированы из мочевой кислоты.