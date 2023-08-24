Уролог объяснил, можно ли растворять камни в почках Уролог Малхасян: растворению подлежат только камни из мочевой кислоты

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Для лечения мочекаменной болезни могут использоваться консервативные методы, в том числе защелачивание мочи с помощью специальных препаратов, рассказал врач-уролог, доктор медицинских наук Виген Малхасян. В беседе с aif.ru он пояснил, что метод растворения может применяться только в том случае, если камни сформированы из мочевой кислоты.

Как пояснил специалист, в остальных случаях применяются меры, направленные на профилактику образования и подавления роста уже существующих камней. Такое лечение называется метафилактикой. Она может быть неспецифической, то есть не связанной с конкретными видами камня, и специфической, направленной на медикаментозное лечение и корректировку питания. Неспецифическая метафилактика включает в себя потребление достаточного количества кальция, фруктов, овощей, ограничение поваренной соли и животного белка, а также борьбу с лишним весом.

Уролог предупредил, что в основе образования камней лежат нарушение обмена веществ, инфекционные заболевания и повышение в моче кальция, мочевой кислоты и оксалатов. Симптомы зависят от размера и местоположения камня. Малхасян пояснил, что при отсутствии нарушения оттока мочи никаких неприятных ощущений не возникает. Если же происходит закупорка мочеточника, человек может испытывать острые и колющие боли в пояснице или боку, тошноту. Кроме того, характерными симптомами являются рвота и кровь в моче.

Доктор медицинских наук Александр Румянцев ранее рассказал, что из-за ОРВИ у детей могут возникать нарушения функции почек. Он предупредил, что если в анамнезе у родителей или бабушек и дедушек ребенка есть заболевания почек, то необходимо сдать соответствующие анализы.