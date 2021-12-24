Терапевт рассказала, какие колготки лишь навредят на морозе

Капроновые колготки могут навредить на холоде, потому что синтетика будет лишь охлаждать ноги, предупредила врач-терапевт Людмила Лапа в разговоре с телеканалом «360». Она также объяснила, что при выборе одежды в мороз очень важна многослойность, подчеркивая, что помочь могут лишь изделия с хлопчатобумажной или шерстяной ниткой.

В холодную погоду они (капроновые колготки. — NEWS.ru) точно не смогут согреть. Нужно носить только с хлопчатобумажной или шерстяной ниткой. Если надели капроновые колготки, то обязательно с брюками, чтобы тепло сохранялось, — сказала Лапа.

Она добавила, что колготки тем теплее, чем выше показатель их плотности: 20 и даже 40 ден (единица линейной плотности волокон или нитей) недостаточно, а 70 ден подойдёт.

Коллега Людмилы терапевт Ольга Минина согласилась с озвученным мнением и порекомендовала для холодной погоды трикотажные или шерстяные ткани, а лучше термобельё, отводящее влагу. Капроновые колготки же могут просто примёрзнуть к ногам при экстремальном холоде,и такие случаи были, заверила она: женщинам требовалась медицинская помощь.

Ранее стало известно, что россияне начали активно покупать традиционные тёплые вещи и обувь во время декабрьских холодов. Выросла популярность валенок, шапок-ушанок, пуховых платков, шалей и шуб. Популярнее стали и экошубы из искусственного меха: за декабрь их купили в два раза больше, чем натуральных.