Терапевт рассказала, чем ни в коем случае нельзя чистить уши Терапевт Чиркова: чистка ушей спичками грозит инфекцией и повреждением перепонки

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Ни в коем случае нельзя чистить уши спичками, зубочистками или металлическими предметами, рассказала NEWS.ru терапевт Химкинской больницы Ольга Чиркова. Медик добавила, что подобные приспособления могут травмировать ушной проход, занести инфекцию или повредить барабанную перепонку.

Совершенно неприемлемо пытаться навести чистоту спичками, зубочистками и металлическими предметами. Это может травмировать ушной проход, вызвав инфицирование, а в худшем случае и барабанную перепонку, — подчеркнула Чиркова.

Накануне Чиркова заявила NEWS.ru, что ушную раковину и наружный слуховой проход надо просто мыть, как мы моем лицо. По словам эксперта, попытка вымыть из уха всю серу может только увеличить ее количество.

Врач поясняет, сера защищает кожу прохода и барабанную перепонку от пыли, болезнетворных микроорганизмов и травм. Вырабатывается она у здорового человека в количествах, которое не надо удалять. Она выходит из уха сама при жевании. Тут и можно ее аккуратно убрать.

Ранее Чиркова рассказала NEWS.ru, что убрать жир с живота, нагружая только брюшной пресс, невозможно. Она отметила, что борьба с лишним весом заключается в тренировке всех групп мышц, отказе от вредной пищи и алкоголя. По ее словам, необходимо есть достаточно овощей, фруктов, белковых продуктов и зернобобовых, а также создать небольшой дефицит калорий.