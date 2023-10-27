Терапевт рассказала, чем опасна усердная чистка ушей Терапевт Чиркова: попытка вымыть из уха всю серу приведет к обратному эффекту

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Ушную раковину и наружный слуховой проход надо просто мыть, как мы моем лицо, рассказала NEWS.ru терапевт Ольга Чиркова. По ее словам, попытка вымыть из уха всю серу может только увеличить ее количество.

Ушную раковину и наружный слуховой проход надо просто мыть, как мы моем лицо. Ушной проход при этом надо омывать аккуратно и только снаружи, не углубляясь внутрь. Попытка вымыть из уха всю серу — это неверно, — говорит она.

Врач поясняет, сера защищает кожу прохода и барабанную перепонку от пыли, болезнетворных микроорганизмов и травм. Вырабатывается она у здорового человека в количествах, которое не надо удалять. Она выходит из уха сама при жевании. Тут и можно ее аккуратно убрать.

Если часто пользоваться ватными палочками, добиваясь идеальной чистоты, будут раздражаться церуминозные железы, которые вырабатывают основу серы, и ее будет становиться все больше, — заключает терапевт.

Ранее Чиркова рассказала NEWS.ru, что убрать жир с живота, нагружая только брюшной пресс, невозможно. Она отметила, что борьба с лишним весом заключается в тренировке всех групп мышц, отказе от вредной пищи и алкоголя. По ее словам, необходимо есть достаточно овощей, фруктов, белковых продуктов и зернобобовых, а также создать небольшой дефицит калорий.