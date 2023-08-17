Терапевт объяснила, как правильно «убрать жир с живота» Терапевт Чиркова: чтобы убрать жир с живота, нужно тренировать все группы мышц

Фото: shutterstock.com

Терапевт Ольга Чиркова заявила NEWS.ru, что «убрать жир с живота», нагружая только брюшной пресс, невозможно. Медик отметила, что борьба с лишним весом заключается в тренировке всех групп мышц.

Убрать жир с живота одним упражнением, например постоянной тренировкой только брюшного пресса, нельзя. Необходимо чередовать силовые и кардио нагрузки, следить за питанием: отказаться от быстрых углеводов, трансжиров, солений, копченостей и алкоголя, — добавила Чиркова.

По ее словам, необходимо есть достаточно овощей, фруктов, белковых продуктов и зернобобовых, а также создать небольшой дефицит калорий.

Нужно наладить режим сна. Тогда уменьшится выработка гормона голода — грелина. Стресс так же способствует набору веса. Делайте лимфодренажный массаж и кинезиотейпирование проблемных зон. Это уменьшит уровень стресса и разгонит лимфу, — подытожила Чиркова.

Ранее травматолог-ортопед Ольга Левченко рассказала, что сидячая офисная работа с неправильным положением тела приводит к различным проблемам со здоровьем. По ее словам, к «болезням офиса» относятся боли в спине и шее, ожирение и варикозное расширение вен на ногах.

Как врач, туннельный синдром обычно возникает из-за длительного использования клавиатуры и мыши, когда нервы в запястье сжимаются, вызывая боль, онемение и слабость в руках и пальцах.